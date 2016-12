Američanům pomáhá střelec Emmons. Biatlonisty obdivuju, říká

Matt Emmons je ve sportovním světě populární figurou. Svojí bezprostředností si získal fanoušky a dobrou náladu kolem sebe šíří i na Vysočině. „Je to tady báječné. Atmosféra, závody. Užívám si to,“ říká nadšeně.

Při závodech stojí na střelnici v americké sekci za dalekohledem a společně s druhým trenérem sledují počínání svých závodníků. Zaznamenává, kam chodí střely, přispěchá s radou. V ruce má vysílačku.

„Pomáhám na střelnici, můžu analyzovat, rozpoznat, pokud se opakují některé věci. Pokud je potřeba, řešíme věci okamžitě,“ říká.

Tato spolupráce má kořeny zhruba pět let v minulosti, kdy sportovní psychologové, s nimiž je Emmons v kontaktu, začali spolupracovat s americkým biatlonem. „Řekl jsem jim, že kdyby někdy potřebovali pomoct, ať určitě dají vědět. Střelbě rozumím, biatlonu taky, miluji ho. Pár jsem si jich zkusil a byla to zábava. No a před rokem mi šéf biatlonu USA zavolal. Tak jsem tady,“ vysvětlil 35letý účastník čtyř letních olympiád.

S týmem absolvuje některá soustředění, ve zbytku sezony poskytuje konzultace po internetu nebo na Skypu. Týkají se jak techniky střelby, tak psychologické stránky věci. S manželkou Kateřinou žije v Čechách, kde vloni nastoupil jako trenér ve střelecké Dukle, a tak se na svůj první Světový pohár v sezoně osobně vypravil právě na Vysočinu.

Většinou prý potřebuje chviličku, aby rozpoznal, pokud je někde potřeba zakročit. „Ale taky jak kdy a jak na které úrovni. S mladšími střelci je odhalení chyb rychlejší, protože je dělají větší. Čím člověk střílí delší dobu, tím jsou jeho chyby menší. Pak potřebuji vidět víc jeho střel, abych byl detailně v obraze, znal jeho návyky,“ vysvětluje Emmons.

Střelba s biatlonovou malorážkou je podle jeho slov podobná jako sportovní střelba, které se věnoval. „Styl je téměř identický. Jsou tam nějaké rozdíly, o kterých vím, takže si na ně dávám pozor. A samozřejmě je rozdíl v rychlosti střelby. Biatlon je mnohem rychlejší,“ upozorňuje.

Ke střílení má co říct jako málokdo. Na čtyřech olympiádách vybojoval tři medaile, a přestože řada fanoušků ho má zafixovaného v paměti hlavně díky jeho často až legračním minelám, jako když jednou omylem vystřelil do soupeřova terče, nenechte se zmást: Emmons je velmi úspěšným sportovcem.

Biatlonisty obdivuje. „Jsou úžasní. Zasáhnout terč, když máte normální tep, není zas tak těžké. Ale když máte puls vysoko a jste unavený, je střílení nesmírně těžké. Extrémně, pro každého. Mám pro biatlonisty hodně respektu,“ říká.

Sám si biatlon zkoušel v Minnesotě, kde dřív s manželkou Kateřinou žili. Běhal tam na běžkách, a protože několik biatlonistů znal, nakonec si koupil i zbraň, aby měl zážitek kompletní.

Výrazně těžší je podle jeho názoru střílet ve stoje. „Střelba vleže je veskrze mechanickou záležitostí. Pokud si umíte vybudovat pozici a zůstat v ní, měl byste být v pohodě. Mělo by to fungovat. Stojka naproti tomu, speciálně na konci závodu, je něco úplně jiného. Když je závodník unavený, musí zklidnit dech i nohy… to je zkrátka strašně obtížná záležitost,“ popisuje. Dokáže se vžít i do role českých reprezentantů, jejichž počínání sleduje na střelnici dvacet tisíc diváků. „Je pochopitelné, že je to trochu znervózní. Nemluvil jsem ani s jedním z nich, ale psychika v kombinaci s únavou může být důvodem toho, proč se jim ne pokaždé střelba ve stoje podaří tak, jak chtějí. Tomu tlaku v takovém kotli je strašně, strašně těžké čelit,“ říká.

Po Světovém poháru se z Vysočiny vrací k rodině do Plzně, a k Američanům se připojí zas před mistrovstvím světa, které je v únoru. „Závody na Vysočině jsem rád viděl, bylo to potřeba. Vždycky je výhodné vidět sportovce v akci. Někdo závodí jinak než trénuje. Ale pokud máme na něčem pracovat, je na to při závodech málo času. Od toho slouží tréninkový kemp, který budeme mít i před MS. Toho se zúčastním. Cokoliv potřebujete, můžete na tom pracovat tam,“ těší se střelecký sympaťák.

