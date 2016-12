Koukal o manželce: Tohle chtěla ze všeho nejvíc. Možná tady jela naposled

Vsedě na bariéře, oddělující závodní prostor od cesty pro fanoušky, trávil Petr Koukal poslední minuty ženského závodu s hromadným startem na SP. Rukama se chytal za hlavu, lapal naprázdno po dechu, křičel. A pak to dopadlo… Jeho žena, Gabriela Koukalová, vítězně projela cílem. Možná to bylo naposled, co v Novém Městě na Moravě před touto kulisou závodila. I když Koukal nevyloučil, že tahle euforie může plány změnit.

„Co na to říct? Je to zlatá tečka, Gábině jsem tohle hodně přál. Vím, že tady jela několik závodů a nikdy tady na první místo nedosáhla, ačkoliv si to přála ze všeho nejvíc. Jen se k tomu pokorně nechtěla moc upínat. Je to americký příběh… tedy ne americký, je to český příběh, z Nového Města. Bavili jsme se tom v sobotu večer, že jestli si to zaslouží ona, to je jedna věc, ale zaslouží si to diváci, (manažer) Jirka Hamza a celý organizační tým za to, co tady vytvořili.“

Jak jste závod prožíval?

„Takové stavy (po vítězství) jsem já moc nezažíval. Když se mi ale zadařilo a viděl jsem, že někdo má z toho takovou radost, byl jsem strašně rád. Dneska ze mě spadly nervy, které jsem měl během posledních závodů, vlastně pořád. Tohle je sen. Vynahradilo mi to všechno.“

Věřila Gabriela, že to dokáže?

„Já myslím, že ne. Ona k tomu přistupuje pokorně, že tam zkusí nechat všechno a když to vyjde, tak to bude nejvíc. Je to její cesta. Dneska se ukázalo, že to, co v ní je, že se jí vrátilo.“

Čím jste ji do závodu povzbudil?

„Navnadil jsem ji tím, že je to možná naposled, kdy si užívá takový závod s takovou atmosférou, ať si tedy užije každý metr, nasává energii od každého z diváků a od každého, kdo ji má rád. Za tři roky, co jsem uvnitř tohoto biatlonového světa, jsem poznal, že Gábina je renesanční nádherná žena, a není snad nikdo, kdo by jí tohle nepřál. Tak jsem jí řekl: vezmi si od těch lidí, a buď to dopadne nebo ne, ale určitě jim uděláš radost. Když se tomu poddáš, nedopadne to špatně.“

Mluvíte s ohledem na to, že možná po příští olympiádě bude Gabriela končit, a pokud se něco nezmění, do té doby se na Vysočině už závodit nebude?

„Nikdo neví, co nakonec bude. Jeden takový výsledek může dost výrazně zamávat našimi plány, je to náboj pro všechny okolo. Ona tvrdí, že by možná po olympiádě chtěla končit. Kdyby ano, jsem šťastný za ni a za lidi tady. Je to jejich vítězství.“

Čím vítězku Světového poháru odměníte?

„Měli jsme nějaké plány, že si na dva dny pojedeme odpočinout, protože v týdnu Gábina musí trénovat, pak je Sportovec roku, pak jede trénovat do zahraničí. Jak ji znám, možná to změníme. Tak trochu cítím, že by mohla být nějaká oslava.“

