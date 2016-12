Koukalová po triumfu: Domácí zlato je daleko víc než příští olympiáda

Třináctá, osmá a na závěr senzačně první! Až v posledním závodě si biatlonistka Gabriela Koukalová dojela pro zlatou medaili a vybojovala nejlepší český výsledek ze seriálu Světového poháru v Novém Městě na Moravě. „Těžko se hledají slova k tomu, abych vyjádřila, jak skvělý moment mé kariéry to je,“ rozplývala se těsně po dojezdu do cíle v rozhovoru pro ČT Sport.

Dvakrát se snažila, dvakrát to nedopadlo. Až do posledníh den velkého biatlonového svátku v Novém Městě na Moravě si Gabriela Koukalová schovala skvělý výsledek.

V nedělním závodu s hromadným startem výborně zvládla skloubit střelbu s během a od třetí položky si hlídala první místo. Poté, co dorazila před zaplněné tribuny Vysočina Areny, už bylo jasné, že přidá třetí pódiové umístění a druhý triumf v aktuální sezoně.

„Myslela jsem na všechny lidi, kteří nás přišli podpořit. Takovou hezkou podporu a atmosféru jsem jim chtěla vrátit,“ řekla Koukalová těsně po dojezdu v cíli. „Říkám si, zda je vůbec potřeba jezdit příští rok na olympiádu, protože tohle je asi daleko víc,“ usmívala se.

„Měla jsem strach a nechtěla se nechat dojet, aby ostatní neměli pocit, že mě stahují. Tak jsem se snažila jet hlavou a nechat si rezervu k tomu, abych v pátém kole mohla bojovat, což se povedlo,“ těšilo Koukalovou.

Pro tu to byl zřejmě jeden z posledních domácích závodů, jelikož se spekuluje o tom, že po zimní olympiádě 2018 ukončí kariéru, což naznačil i její manžel badmintonista Petr Koukal.

„Tohle chtěla ze všeho nejvíc, protože tu možná jela naposled,“ uvedl po nedělním závodu. „Nikdo neví, co nakonec bude. Jeden takový výsledek může dost výrazně zamávat našimi plány, je to náboj pro všechny okolo. Ona tvrdí, možná po olympiádě by chtěla končit. Kdyby ano, jsem šťastný za ni a za lidi tady. Je to jejich vítězství,“ dodal.

720p 480p 360p 240p <p>Mezi diváky SP v biatlonu nechyběl ani manžel vítězky Gabriely Koukalové, badmintonista Petr Koukal. Jak prožíval vítězství své manželky? A co jí řekl, když dojela do cíle? Podívejte se ve VIDEU.</p> REKLAMA Koukal: Gábiny zlato? Bylo to dojemné, jako když jsme se zasnoubili • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p <p>Tisíce fanoušků vytvořilo v Novém Městě na Moravě unikátní atmosféru a dovedli českou biatlonistku Gabrielu Koukalovou k senzačnímu prvnímu místu. Podívejte se ve VIDEU.</p> REKLAMA Unikátní atmosféra! Tisíce diváků v Novém Městě hnaly Soukalovou ke zlatu • VIDEO iSport TV

SP V BIATLONU NOVÉ MĚSTO 2016 - AKTUALITY ZDE >>>