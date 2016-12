Dojemné chvíle v cíli. Koukalovou rozplakala maminka, slzel i manžel

Sedmadvacetiletá sympatická závodnice je jednou z příčin českého biatlonového boomu. Tím, že vyhrála závěrečný závod Světového poháru v Novém Městě na Moravě, ještě umocnila výjimečně povedenou akci.

„Doufám, že jsem fanouškům dala dostatečný vánoční dárek, protože jsme tady díky nim zažívali neuvěřitelnou atmosféru a zahraniční závodníci nám gratulovali," pochvalovala si Koukalová.

V nedělním závodě ji hnali její nejbližší. Včetně manžela Petra Koukala či maminky Gabriely Soukalové. "Tentokrát jsem se rozhodla, že nebudu na tribuně, ale půjdu na trať, protože to na té tribuně nějak nefungovalo," popsala stříbrná olympijská medailistka z Her v Sarajevu 1984.

Změna místa sledování závodu se vypatila. "Rozhodla jsem se jít na trať a udělala jsem dobře. Jsem hrozně ráda, pro mě jsou to super vánoce, hrozně jsem jí to přála a pro tenhle Světový pohár je to zlatý hřeb," vyprávěla šťastná maminka.

Koukalová: Před závodem mi přišlo, že mám formu tak na procházku

Po závodě se oběma po tvářích valily slzy radosti a dojetí. "Potvrdila formu, takovou, kterou měla v Soči (na olympiádě). Moc hezky jí to teď běhá," chválila svou dceru.

"Viděl jsem tisíce šťastných diváků, brečelo spousty z nich. Jsem rád, že jsem v tom nebyl sám. Je to nádherný okamžik, který si budeme pamatovat nadosmrti," přidal se dojatý manžel Petr Koukal.

Nejoslavovanější postava celého víkendu byla po závodě také naměkko. "Je to nejemotivnější chvíle, co jsem kdy zažila. Neumím si představit, že bude ještě něco víc. Doufám, že na takové momenty nezapomenu do konce života, že si je ponesu v sobě stejně jako lidi, co tu dnes byli s námi," vzkázala Koukalová.

Fantastické fanoušky ocenila i její maminka. Českých biatlonových příznivců přišlo na čtyři dny do Vysočina Arény rekordních 123 500. "Myslím, že si nemohla odpočinout ani jedna z českých závodnic. To publikum bylo famozní," líbilo se Soukalové.

Koukal: Bylo to dojemné, jako když jsme se zasnoubili

Unikátní atmosféra! Tisíce diváků hnaly Soukalovou ke zlatu

