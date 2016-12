Zástupci fotbalu a hokeje: Biatlonový boom pomůže i našim sportům

Generální sekretář FAČR Rudolf Řepka



Co říkáte na divácký boom biatlonu v ČR?

"Nepochybně je skvělé a i my z fotbalového prostředí jsme nadšeni, když jakýkoli sport vzbuzuje u českých sportovních fanoušků takové nadšení jako se to teď v poslední době daří právě biatlonu. Myslím, že se biatlonu podařilo velmi vhodně zatraktivnit především sportovní model této soutěže, která je dostatečně zajímavá jak sportovně, tak především divácky. Závodník, ani divák přímo na stadionu či u televizních obrazovek si nemůže být až do posledních chvile závodu ničím jist. Pořadí biatlonistů se neustále mění, člověk v podstatě nezažije nudu a neustále je o co bojovat a čemu fandit. Úpravu disciplín do dnešní podoby vidím jako velmi zásadní pro současný úspěch tohoto sportu a velký zájem biatlonu upřímně přejeme. Navíc víkendové závody v Novém Městě byly zvládnuty také velmi dobře organizačně a výsledkem byl opravdu špičkový sportovní podnik, kterých se v České republice nepořádá mnoho. Je třeba si uvědomit, že jde současně o obrovskou popularizaci schopností českých lidí a především reklamu celé České Republiky v zahraničí. Proto se také fotbal soustředí na pořádání finálových fotbalových turnajů a po mistrovství Evropy hráčů do 21 let budeme tento rok pořádat také mistrovství Evropy žen do 17 let, což nám přinese další zkušenosti."

Překvapuje vás takový zájem?

"Divácký boom v České republice je jistě způsoben trvalými úspěchy ženské i mužské reprezentační složky, jména jako Gabriela Koukalová či Ondřej Moravec jsou v současnosti velkými pojmy, ke kterým čeští fanoušci i veřejnost vzhlíží. Český sportovní fanoušek dokáže ocenit výborné výkony v době, kdy se danému sportu daří. Fotbal taková období zažíval v nedávné minulosti po úspěšných vystoupeních reprezentace na mistrovstvích Evropy v letech 1996 a 2004, kdy byla také extrémní poptávka po vstupenkách na zápasy národního týmu. Můžeme si jen přát, aby fotbal v dohledné době zase byl v podobné pozici. Děláme vše pro to – ať na poli sportovním a práci s mládeží, tak také na úrovni marketingové či komunikační, aby fanoušci naše stadiony i reprezentační utkání plnili zase v co možná nejhojnějším počtu. Zároveň českému biatlonu přejeme, ať mu přízeň fanoušků vydrží co možná nejdéle."

Může si z toho český fotbal vzít nějakou inspiraci?

"Inspirující je jistě sepětí českých fanoušků s českými biatlonovými hvězdami i biatlonem jako takovým. Jak jsem zmínil, český fotbal v minulosti mnohokrát zažíval nebývalou přízeň českých fanoušků, kteří jsou fantastičtí, pokud se danému týmu či reprezentaci daří. A také dobře víme, že v horších dobách podpora tak výrazná být nemusí. Fotbal je v tomto směru poněkud konzervativnějším sportem a není možné nějak výrazně zatraktivnit či změnit pravidla hry, tak aby se například v průběhu hry kopaly penalty či nařizovaly nájezdy, což by se jistě divákům líbilo a přineslo by to oživení. Kopaná ale vychází z více než sto let staré tradice a je na ní pěkné to, že se podle stejných pravidel hraje v podstatě na celém světě. Každopádně o zatraktivnění se fotbal snaží neustále, ať již je to v podstatě zrušení přátelských utkání národních týmů a zavedení tak zvané „Ligy národů“ od roku 2018 či již zavedený „fotbalový týden“, kdy si divák může v reprezentačním období užívat po dobu šesti dní atraktivní kvalifikační utkání každý den. V tomto směru se opravdu snaží fotbal jít fanouškovi naproti."

Dá se to brát jako nepřímá konkurence pro fotbal? V tom smyslu, jestli nehrozí odliv fanoušků od fotbalu?

"Naopak. Pro nás je důležité, aby v této zemi sport provozovalo, ale také o něj mělo zájem, co nejvíce lidí. Bude to pak znamenat, že dorazí nejen na biatlon, tedy na tradiční zimní sport, ale také v dalších ročních obdobích na fotbal. A to je společný úkol vůbec celého sportovního prostředí, být tak zajímaví, atraktivní a úspěšní, aby si nás našlo co nejvíce pravých sportovních fanoušků, kteří budou hrdi na to, že jsou Češi, a že žijí v této krásné a úspěšné zemi."

Tomáš Král (prezident ČSLH) „Z biatlonu jsem nadšený a vůbec ho nevnímám jako hrozící problém pro hokej. Já nikdy nepřemýšlel tak, pokud něco někomu funguje, že mu to rozkopu. Spíš jsem dumal, jak to udělat, abych to měl taky tak. A mám obrovskou radost z toho, jak se našim biatlonistům daří. Pokud je v republice tak velká akce, kterou zajímá obrovské množství lidí, má logiku, že biatlon v televizi dostane přednost před utkáním Euro Hockey Tour. Být Světový pohár nebo mistrovství světa, asi by mě zaskočilo, že zápas reprezentace neběží v televizi celý, ale takhle to úplně chápu a je to v pořádku. Do Nového Města přišlo přes sto tisíc lidí, což je na úrovni fotbalových zápasů Realu nebo Barcelony. V Česku máme sport, který se vyhrabal v podstatě z ničeho a slaví zasloužený úspěch. Přitom kdysi by mě ani nenapadlo, že bych se na biatlon měl dívat. A dnes ho sleduju poctivě, baví mě moc. Je vidět, že když se ten sport podpoří, propaguje se a věci kolem se dělají dobře, vznikne z toho fungující záležitost…“

