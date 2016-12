Z biatlonu je v Česku fenomén. Kolik vydělá a přežije i bez Koukalové?

Koukalová vybojovala jedinou českou medaili v Novém Městě na Moravě • FOTO: Michal Beránek (Sport) Děti si nechávají vyřezávat modely malorážek na záda, rodiče kvůli nim přesouvají časy obědů. A když zavítají do Česka, televize hlásí rekordy sledovanosti a tribuny se prohýbají náporem 123 tisíc fanoušků za čtyři dny! Biatlon stále sílí ve svém vlivu, s nímž zastiňuje většinu tradičnějších sportů a pro ty další se stává inspirací. Čím si získal svou výjimečnost a přežije i bez Gabriely Koukalové?

Proč patří v TV k nejsledovanějším Shodnou se na tom všichni: biatlon je televizní sport splňující moderní trendy. „Podařilo se jim najít formát, kde máte za třicet čtyřicet minut hotový závod. Od proher, tragédie a neúspěchů je krůček k euforii a úspěchům,“ přiznává marketingový a behaviorální expert Ladislav Báča. „Někomu se nepovede první položka, pak zastřílí dobře a je ve hře o medaile. A to během třiceti minut, nevídáno, neslýcháno… Naopak když je to ve fotbale po čtvrt hodině dva nula, na zbylých pětasedmdesát minut se většinou nemusíte dívat,“ tvrdí. Výhodou je i tzv. klipovitost formátu. „V tomto duchu je pro lidi zajímavá, neboť diváci jsou už zhýčkanější. Zábav, které soupeří o jejich pozornost, je mnohem víc než před dvaceti lety. Vezměte si, kolik jen přenosů mají živě. Dívají se tedy na to, kde je víc emocí a kde je to zábavnější,“ přemítá Báča. Jen pro příklad: nedělní závod s hromadným startem žen sledovalo v České televizi více než milion lidí. A ČT si proto mohla gratulovat, že si zajistila práva na přenos Světového poháru až do roku 2022. Nejsledovanější pořady ČT Sport (2016) Česko – Dánsko MS hokej 1 659 000

Česko – Turecko EURO 1 244 000

Judo – Krpálek OH Rio 1 049 000

Hromadný start žen SP biatlon 1 045 000

Horská kola - Kulhavý OH Rio 743 000

(* Jedná se o nejsledovanější přenosy z jednotlivých sportovních akcí s českou účastí) Nejúspěšnější přenosy ČT Sport 1. Česko – Slovensko hokej ZOH 2014 2,1 mil.

2. Česko – Finsko hokej MS 2015 1,9 mil.

3. Česko – USA hokej ZOH 2014 1,7 mil.

...12. Sáblíková (3000 m) rychlobruslení ZOH 2014 1,5 mil. Biatlon na ČT Sport 1. ZOH 2014 – sprint žen 1 191 000

2. SP NMNM 2016 – hrom. ženy 1 045 000

3. ZOH 2014 – sprint muži 1 028 000

4. SP NMNM 2016 – stíh. ženy 1 000 000

5. ZOH 2014 – stíh. ženy 900 000

...8. SP Itálie 2016 – štafeta ženy 809 000

Fenomén – kde se vzal 720p 480p 360p 240p REKLAMA Koukalová: Před závodem mi přišlo, že mám formu tak na procházku • VIDEO iSport TV Vyrostl takřka z ničeho. Ještě před čtyřmi lety chystali biatlonisté předsezonní tiskovou konferenci v zapadlých prostorách malé kavárny, letos před sezonou v klidu zaplnili celý salon v hotelu Jalta na Václavském náměstí. Těch zážehů pro výstup nahoru bylo navíc několik: vzestup ženy mnoha příběhů – Gabriely Koukalové, domácí MS, pět olympijských medailí v Soči nebo poslední triumf v SP. „Úspěch českých sportovců je zásadní a pak je též důležitý formát toho sportu, kdy se pořád něco děje. Nemá to hluchá místa, je to krátký, svižný formát. Tyto dvě věci tomu pomáhají a jsou zásadní,“ Ladislav Báča. Navíc je unisex – na rozdíl od jiných maskulinních sportů je stejně blízko mužům i ženám a samotní aktéři dobře vědí, jak ho otevřeně prezentovat. Přehmaty umí otočit ve vtip, na Facebooku je sleduje 93 tisíc lidí, přičemž Lucie Charvátová během domácího SP kdykoliv vytáhne z kapsy podepsanou kartičku, stejně jako Martin Fourcade daruje bez zaváhání medaili malé holčičce.

Přežije i bez Koukalové? Žádné vytáčky, Gabriela Koukalová je aktuálně ústřední postavou českého biatlonu. „Seslalo nám ji samo nebe,“ usmíval se už dříve šéf svazu Jiří Hamza. Ať přijde pozdě na start, nechá hůlku na střelnici nebo pronese nějakou hlášku, táhne i sportovním talentem, díky němuž už vyhrála medaile na MS, OH nebo celkový Světový pohár. Navíc je to pohledná žena, jež je vděčnou marketingovou tváří. „Když je zapotřebí dát někomu něco na památku nebo napsat přání, od Gabči to má hned větší váhu,“ žertuje šéftrenér Ondřej Rybář. Je tedy úspěch biatlonu v Česku spojen jen s ní? „Bez ní by ten boom nebyl takový, ale věřím, že je cesta prošlapaná i jinými sportovci,“ říká Hamza a netají se, že velkou část financí dává do vývoje mládeže. Tahle struktura závislá hlavně na Koukalové je totiž křehká, a tak se do budoucna věří ve vzestup Adama Václavíka nebo Markéty Davidové – 19leté debutantky z Nového Města na Moravě, která vyhrála úvodní závod IBU Cupu. „I když zájem o nás třeba časem klesne, na takovém dně, jako jsme byli, už nebudeme,“ ujišťuje Hamza.

Kolik domácí akce stojí a vydělá 720p 480p 360p 240p <p>Tisíce fanoušků vytvořilo v Novém Městě na Moravě unikátní atmosféru a dovedli českou biatlonistku Gabrielu Koukalovou k senzačnímu prvnímu místu. Podívejte se ve VIDEU.</p> REKLAMA Unikátní atmosféra! Tisíce diváků v Novém Městě hnaly Koukalovou ke zlatu • VIDEO iSport TV Když pořádali v zrekonstruovaném areálu biatlonový Světový pohár poprvé v roce 2012, stálo je to osmadvacet milionů korun. V únoru 2015 však přišlo pořadatelství už na padesát milionů a letos… rozpočet se pohyboval od 61 do 63 milionů. „Standardy se mění a diváků stále přibývá, takže jim musíme vytvořit i adekvátní zázemí,“ vyprávěl šéf svazu Jiří Hamza. Na účetní bilanci výše zisku z právě skončeného SP v Novém Městě na Moravě bylo včera ještě brzy, přesto věděl, že domácí akce na sto procent v minusu neskončí. Samotné vstupné pak podle všeho má pokrýt hned čtyřicet procent celého rozpočtu. „Co se zisku týče, nejsou to ale kdovíjaké enormní sumy,“ přiznal Hamza. „Přebytek půjde do dětí a chceme v novém roce zřídit i deset trenérských míst,“ dodal. V minulosti se například investovalo do vytvoření depa pro uložení technického sněhu. To se letos hodilo.