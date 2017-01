Šance pro Koukalovou! Dahlmeierová úvod podniku v Oberhofu vynechá

Naskýtá se jí šance, jak se hned v úvodu nového roku dotáhnout do čela. Teoreticky se do něj může i vrátit. Absence Laury Dahlmeierové ve sprintech a stíhacích závodech SP v Oberhofu otevírá pro Gabrielu Koukalovou možnost, jak snadno a rychle smazat své 105bodové manko. „Je fit, teď musí udržet koncentraci,“ ví trenér Zdeněk Vítek. Čtyřdenní podnik začíná dnes sprinty mužů (14.15).

Po vánoční pauze se vrátila veselá, uvolněná, ale i s pořádným modrákem na hýždích, který si způsobila před osmi dny během exhibice v Gelsenkirchenu. „Doufám, že z toho nebude nic horšího než ten paviání zadek,“ přála si tehdy na facebooku Gabriela Koukalová.

Když tak včera dokončila trénink v Oberhofu před dalším dílem Světového poháru, trenér Zdeněk Vítek přiznal: „Myslím, že by to mělo být dobrý. Nijak si nestěžovala, takže doufám, že to nebude mít nějaký extra vliv,“ přemýšlel.

Ač totiž úřadující šampionka SP ztrácí po prvním trimestru na čelo 105 bodů, má nyní velkou šanci se v mžiku zase na špici dotáhnout. Navzdory domácímu prostředí se totiž její hlavní rivalka Laura Dahlmeierová rozhodla v následujících dnech pro pauzu a zítřejší sprint či sobotní stíhací závod v Oberhofu předem odpískala. Do akce má jít až v nedělním závodě s hromadným startem.

Potenciálních sto dvacet bodů je tak najednou ve hře pouze pro jiné.

„První tři Světové poháry pro ni byly extrémně vyčerpávající a víme, že potřebuje během sezony pár přestávek navíc, aby i ve zbývajících závodech předváděla kvalitní výkony,“ vysvětloval nečekanou absenci německý trenér Gerald Hönig.

Koukalová ji tak může nyní nejen výrazně dotáhnout, ale i teoreticky přeskočit. Stejně jako druhá Kaisa Mäkäräinenová nebo čtvrtá Marie Dorinová-Habertová. Teoreticky… „Samozřejmě že to není lehké rozhodnutí, když Laura vede Světový pohár, ale spolu s ní jsme si jistí, že to bude dobrá investice směrem k dalším závodům a únorovému mistrovství světa,“ soudil Hönig.

A co se Vítka týče, ten jen nad volbou německých soupeřů pokrčil rameny.

„Je to jejich rozhodnutí. Neviděl bych to ale tak, že Gabče odpadla hlavní sokyně. Není to tak, že bychom proti sobě boxovali. Ano, je to silná soupeřka a prozatím vedoucí žena svěťáku, ale kdyby měl člověk strach z každého závodníka… Těch silných závodnic je tam spousta. Primární tedy je udělat vše správně a soustředit se na své výkony,“ tvrdí Vítek.

To se ale naopak nyní netýká Veroniky Vítkové, která svou oblíbenou destinaci (má odsud své jediné individuální vítězství a dvě stříbra) vynechá kvůli zdravotním potížím. „Veronika prodělala klasickou chřipku doprovázenou vysokými teplotami,“ upřesnil Vítek a dodal: „Už však pomalu začíná s přípravou a uvidíme, jak rychle se vrátí do formy. V dalším díle světového poháru v Ruhpoldingu bychom ji už totiž potřebovali do štafety.“ Program SP v Oberhofu začíná dnes sprinty mužů.

