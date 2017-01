Skvělý Šlesingr! Ve sprintu v Oberhofu dojel druhý, blýskl se i Václavík

Šlesingr se dostal na stupně vítězů ve Světovém poháru podvanácté, poprvé od třetího místa ve stíhacím závodu v německém Ruhpoldingu loni 9. ledna. Druhý dojel po více než pěti letech, kdy byl druhý ve vytrvalostním závodu v Östersundu.

Teprve podruhé v této sezoně nevyhrál Francouz Martin Fourcade a poprvé v zimě nestál na stupních vítězů. Vedoucí muž seriálu SP sice figuroval po ležce na druhém místě, ale nezvládl položku vstoje, musel na tři trestná kola a skončil osmý.

Třiatřicetiletý Šlesingr mířil vleže přesně, po stojce musel objet jedno trestné kolo. Výborně běžel, měl třetí čas, což ho vyneslo na pódium.

And that's your podium for the men's sprint in Oberhof. #OBE17 pic.twitter.com/E5WIkcGHg6