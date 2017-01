Šťastný Šlesingr dojel po roce na bedně: Byl jsem hodně napnutej

Druhým místem jste prolomil vaši kletbu. Vzal jste Oberhof na milost?

„To nemůžu, tady to počasí je každou chvíli hrozný (směje se). Dneska to ale nakonec ušlo. Může se tady stát cokoliv a ani přes to, že se mi tu povedl dobrý závod, tak to prostředí a jak to tu bývá, tak to není mé oblíbené místo.“

Co vám pomohlo, cukroví?

„Cukroví, to mám vedle sebe na židli, občas ho chřoupu. Bohužel ty úlky tady nejsou, ty sežral pes… Ale těžko říct, co bylo ten faktor.“

Užíval jste si, že jste měl v cíli velký náskok?

„Jenže měl jsem startovní číslo 22, takže jsem to neprožíval v tom smyslu, že už stojím na bedně. Věděl jsem, že jsem zajel dobrý závod, ale že jsem měl jednu chybu a nějaký čas na tom trestném kole jsem nechal, takže tam bylo dost závodníků, kteří mohli odstřílet líp. Nebylo to tak, že bych si myslel, že jsem na bedně. Když jsem se šel převlíknout, tak jsem každou chvíli vykukoval z oken a říkal si, jo dobrý, ještě se tam držím. Byl jsem napnutej.“

Je to dobrá zpráva do nového roku?

„Určitě, po tom novém roce mi to vychází slušně.“

A potvrzujete formu před mistrovstvím světa...

„Ten běh jsem neměl špatný, ale občas se na běhu promítne, jak střílíte. Snad to byl důležitý moment a snad mě to nakopne, že na té vlně pojedu a budu si věřit i do dalších závodů. To je důležité pro výkon, když o tom totiž trochu pochybujete, závod je tím ovlivněný. Snad dokážu takové výkony podávat častěji.“