Bouře Darja je zpět. Domračevová stihla svatbu s legendou i porodit dceru

Chyběla dvaadvacet měsíců. Za tu dobu se stihla vykřesat z mononukleózy, říct před oltářem ´ano´ legendárnímu Ole Einaru Björndalenovi a přivést na svět dceru Xenii. Dnes se ale vrací zpět a s ní i její přesná muška a pohledný lyžařský styl. „Těším se,“ říká Darja Domračevová – vítězka SP 2015 a trojnásobná zlatá medailistka z OH v Soči. A cíle zní: MS v Hochfilzenu a OH v Pchjongčchangu. (ONLINE ze závodu dnes od 14:15 na iSport.cz)

Tohle místo má pro ni své kouzlo. Byť ne vždy zrovna pozitivní. Před osmi lety zde při závodě spletla pořadí střelby a pálila místo vleže, vestoje. Diskvalifikace. O rok později zase omylem vybílila vedlejší terče. Odstoupila.

Teď se ale kolem jejího střeleckého stavu při tréninku koncentruje největší počet novinářů v celém Oberhofu. Tohle místo si totiž hvězdná běloruská biatlonistka Darja Domračevová vybrala pro svůj comeback. Její pauza trvala skoro dva roky. „Jsem si však jistý, že je dobře připravená,“ přiznal trenér českých biatlonistek Zdeněk Vítek.

Ta přestávka začala, když v březnu 2015 porazila Kaisu Mäkäräinenovou v boji o velký křišťálový globus a táhla se celou další sezonou, kdy se léčila z mononukleózy. „Musím si odpočinout. Tělo nejde obelhat,“ říkala. A nakonec stihla mnohem víc než najít ztracené zdraví.

Video: Přehmaty Domračevové v Oberhofu

Zvládla svatbu s legendárním Ole Einarem Björndalenem, čímž definitivně rozprášila nepotvrzené spekulace o jejich vztahu a hned na začátku října porodila dceru Xenii. „Ve třiceti letech je ideální doba na to, abyste měli dítě. Je to velmi vítaná a očekávaná událost v mém životě a není potřeba ani dodávat, že je pro mě i tou nejdůležitější,“ vyznávala se.

Od někoho, kdo si třemi zlatými medailemi podmanil olympiádu v Soči, to má váhu.

Ale tím neskončila – byla jako Marie Dorinová-Habertová, která hned po porodu věděla, že se do SP co nejdříve vrátí.

Trénovala během těhotenství, najala si bývalého Björndalenova trenéra Rogera Grubbena (její dosavadní trenér Klaus Siebert totiž v dubnu 2016 podlehl rakovině) a do závodů ji pikantně bude připravovat lyže i ex-servisman českého výběru Danielo Müller.

ONLINE: Sprint žen na 7,5 km, Oberhof >>>

„Mým cílem je mistrovství světa v Hochfilzenu a příští olympiáda v Pchjongčchangu,“ vyhlásila jasně a stejně jako u Björndalena, i u ní se mluví o tom, že to bude její poslední vrcholná akce. Na tom ale v blízké budoucnosti nezáleží.

V Domračevové se vrací nejen obrovská soupeřka pro Gabrielu Koukalovou, která ji na trůnu SP vloni vystřídala, ale i její pohledné lyžování, které od dětství pilovala na ruské Sibiři. „Je jak bouře a věřím, že zase bude silná. Je to perfekcionalista jen tak bezhlavě by do SP nevstoupila. Máme se s ní na co těšit,“ dodal i trenér Zdeněk Vítek.

Což pohledná Běloruska může dokázat už dnes ve sprintech. A nemusí se bát. Oba trapasy, které se jí v Oberhofu v minulosti staly, totiž přišly jen v závodech s hromadným startem.