Koukalová létala vzduchem: Myslela jsem na Nové Město a byla dojatá

Radostí skočila před vyhlášením do náruče trenérovi Zdeňku Vítkovi a členové týmu ji vyhazovali do vzduchu. Biatlonistka Gabriela Koukalová v Oberhofu zářila po výhře ve sprintu štěstím, ale na žluté číslo pro vedoucí závodnici Světového poháru úřadující šampionka seriálu nemyslela.

Elitní biatlonistky startovaly na začátku a Koukalové vylosovali jedničku. Fakt, že neměla přehled o soupeřkách, jí nevadil. "Mnohdy je lepší se vůbec nezabývat, jak na trati pracují ostatní lidi, protože to rozptyluje a bere to koncentraci. Soustředila jsem se jen sama na sebe a to je asi ta cesta," řekla Radiožurnálu.

Přes vánoční svátky trénovala v rakouském Hochfilzenu, letošním dějišti mistrovství světa, a do Oberhofu si přivezla skvělou formou. Na trati předvedla druhý nejrychlejší čas a zvládla také nebezpečnou zatáčku, v které několik soupeřek spadlo.

Po dojetí do cíle se přitom kabonila, že to běžecky nebylo ono. "Je to subjektivní," rozesmála se a přiznala, že je překvapená. "Protože jsem si myslela, že vzhledem ke své konstituci se do těch kopců moc chytat nebudu. Servis ale předvedl skvělou práci a přála bych si, aby to takhle pokračovalo," řekla sedmadvacetiletá Koukalová.

Výhrou v prvním závodu roku navázala na triumf z posledního předvánočního dílu SP v Novém Městě na Moravě, kde ji za vítězstvím v závodu s hromadným startem hnala fantastická atmosféra více než 35 tisíc fanoušků. "Když jsem teď stála na nejvyšším stupínku, tak jsem si na to vzpomněla a byla dojatá," řekla.

Po výhře v Oberhofu se kolem ní seběhl český tým a vyhazoval ji do vzduchu. Ani při tom necítila naražené hýždě z pádu z exhibice na stadionu Schalke. "Tyhle rány se hojí rychle a nadšení z výsledku přebije bolest. Spíš doufám, že se nic nestalo těm, kteří mě vyhazovali, protože po vánočních svátcích tam možná něco přibylo," řekla.

V průběžném pořadí SP zůstala Koukalová třetí, ale pokud vyhraje sobotní stíhačku, oblékne v neděli na hromadný závod poprvé od konce minulé sezony žluté číslo vedoucí závodnice. "Musím říct, že hlavně odvykačka žlutého čísla byla celkem příjemná. Přeci jen jezdit ve žlutém je někdy nervyberoucí," řekla.

Letošní sezonu bere podle svých slov volněji a snaží se na sebe nevytvářet velký tlak. "Prostě si jezdím pro radost a neřeším moc, jak to dopadne. Favoritů je kolem spousty a jsme hodně vyrovnané. Závodů bude ještě tolik, že uvidíme ještě celou škálu situací a pořadí se bude měnit. Netroufala bych si na nic pomýšlet," dodala.