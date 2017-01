Koukalová po zlatu skočila trenérovi do náruče. Bylo to veselé, smál se Vítek

Ještě než ji v češtině povolali na stupně vítězů: první místo, vítěz, Gabriela Koukalová, probíhala mezi členy realizačního týmu, se všemi se objala, přičemž jemu málem skočila do náruče. „Bylo to tam veselé a udělali jsme ji i takového hobla. Ona Gabi tohle ocení, má ráda, když je sranda,“ usmíval se trenér Zdeněk Vítek.

Měl být na co hrdý. Jak česká biatlonistka loňský rok v Novém Městě uzavřela, tak ho včera v Oberhofu zase načatla. Vítězstvím. „Nechala nás v napětí hlavně při střelbě vleže, která byla delší, ale jinak to byla paráda. Na to se nedá nic jiného říct. Tím, že startovala s jedničkou, jsme sice museli čekat, ale bylo vidět, že jí to na trati chutnalo, a doufali jsme, že tam někdo udělá chybu a na tom prvním místě nám ji nechají. A vyšlo to,“ radoval se trenér žen.

Nebylo to navíc jen o střelbě, Koukalová měla hned druhý nejrychlejší běžecký čas, přičemž v závěrečném kole gradovala tempo do vyšších otáček. „Naznačuje to, že formu dál drží, ale jak moc, to uvidíme až v dalších závodech. Teď je pro ni hlavní, aby zůstala zdravá. Pokud vydrží, tak se s tou výkonností a formou dá něco dělat. Naopak když přijdou horečky, je to na dlouho a je těžké se pak vrátit zpět,“ ví Vítek.

Povídat by mohla Veronika Vítková, jež právě vánoční pauzu zdravotně neustála a Oberhof musela vynechat. A přestože ani Koukalová nebyla před podnikem v Německu stoprocentně fit, zvládla se ubránit. „Je pravda, že vynechala dva tréninky, protože se necítila a škrábalo ji v krku, ale naštěstí to nedospělo v něco horšího, s čím se potýká Verča. Kdyby tu formu udržela nadále, bude to jen dobře,“ pochvaloval si Vítek.

Ve hře přitom není jen únorové mistrovství světa v Hochfilzenu, ale i navrátivší se šance obléknout se do žlutého dresu. Ve chvíli, kdy si vedoucí žena SP Laura Dahlmeierová dala pauzu a vrátí se až do nedělního závodu s hromadným startem, stačí Koukalové dnes skončit ve stíhacím závodě na stupních vítězů a jakkoliv před Finkou Kaisou Mäkäräinenovou.

„ Je jasné, že čím víc dosahujete lepších výsledků, tím větší je pravděpodobnost, že se můžete do žlutého dresu vrátit, ale neřešil bych to. Jdeme závod od závodu, a jestli z toho bude žlutý trikot, nebo ne, je teď úplně jedno. I kdyby se jí to třeba v sobotu povedlo, stále je do konce sezony spousta závodů a může se stát cokoliv. Ani Gábina to takhle nevnímá, zvláště když je před námi ještě mistrovství světa,“ dodal Vítek.