Dřep, prásk a trefa! Koukalová při střelbě cvičila, pak mířila přesně

To byly nervy. Na střelecké položce musela biatlonistka Gabriela Koukalová trefit terč. Věděla, že když mine, může být v ohrožení druhé místo ve stíhačce Světového poháru v Oberhofu. Vedle sebe měla na stavu číslo tři rychlou Finku Kaisu Mäkäräinenovou. Fanoušci ani nedýchali, proč si dává na čas, ptali se. Koukalová věděla, co dělá. Před poslední ranou dokonce udělala dřep. Pak trefila přesně a uháněla za druhým místem.

Do stíhačky v Oberhofu sice vyrážela Koukalová z prvního místa, které držela i po střeleckých položkách vleže. Na první i druhé stojce ale chybovala a o vedení přišla. V ohrožení nakonec byla i stříbrná příčka. Rozhodovala možná i její poslední rána na první stojce.

Česká reprezentantka věděla, že když terč trefí, doběhne si nejspíš v klidu pro druhou příčku, která ji posune do čela Světového poháru. Kdyby netrefila, musela by na dvě trestná kola za dva chybné výstřely. To by pak dalo šanci konkurentce z Finska.

A tak se česká kráska na výstřel pekelně soustředila. Sekundy se vlekly a rána ne a ne přijít. Koukalová nakonec před rozhodujícím výstřelem udělala i dřep. Neznalý fanoušek musel zírat, to ji přece rozhodí, myslel si. Opak byl pravdou. Rána zasáhla terč a Koukalová si mohla oddechnout. Cesta za stříbrnou pozicí byla volná.

„Když člověk stojí dlouho na střelnici v té zimě, tak nohy tuhnou a nervy pracují. Není od věci si ten dřep udělat a nohy protáhnout,“ okomentoval dění už po závodě pro televizi trenér Zdeněk Vítek. Nedivil se tomu, že Gabriela Koukalová podobnou věc udělala. „Gábina to zkusila před poslední ránou a trefila, takže udělala dobře,“ dodal. Koukalová tak doběhla druhá a vede Světový pohár o pět bodů.

"Roztřásly se mi nohy a nebyla jsem schopná mířit," popsala kritickou situaci sama závodnice. Terč poté trefila, ale ztratila dost času a o 5,5 sekundy se před ni dostala Francouzka. Mäkäräinenová dál jela s větším odstupem třetí. V tomto pořadí nakonec závodnice i projely cílem.