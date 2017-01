Koukalová vládne SP: Úžasné. Ale nemusí to trvat dlouho, smála se

Biatlonový svět už zase leží u nohou české krásce Gabriele Koukalové. Ta se po druhém místě ve stíhačce v Oberhofu dostala do čela Světového poháru. I když byla unavená a promrzlá, rozdávala úsměvy na každém kroku. „Nemám slov,“ hlesla nejprve v rozhovoru pro Radiožurnál na adresu toho, co se jí povedlo. „Je to úžasné, ale závodů nás čeká ještě tolik, že to může být jenom na jediný závod a skončí to. Budu se snažit mít co nejlepší výsledky, což jediné můžu slíbit.“