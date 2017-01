Šampionka Koukalová do cíle pádlovala, hlasatel jí pak spletl jméno

Celé závěrečné kolo od poslední střelby měla biatlonistka Gabriela Koukalová čas na to vymyslet, jak oslavit další vítězství v závodě Světového poháru. V německém Oberhofu nakonec vzala obě hůlky do ruky a do cíle dopádlovala, jako by stála na voru uprostřed řeky.