Dvě bomby. České! Koukalová s Puskarčíkovou roztančily český tým

Oberhof a německé město? Od pátku do neděle se stalo jednoznačnou Mekkou českého biatlonu. Konkrétně hlavní hvězdy Gabriely Koukalové. Vše vyvrcholilo v nedělním závodu s hromadným startem, kdy české hvězdy Koukalová s Puskarčíkovou „dovolily“, aby se mezi ně vklínila jen domácí opora Laura Dahlmeierová. Parádní oslavný taneček s celým českým týmem tak na sebe nenechal dlouho čekat.

Dvě zlaté, dvě stříbrné a jedna bronzová medaile. To je účet českých biatlonistů z tratí Světového poháru v Oberhofu. O tři z nich se postarala Gabriela Koukalová (2x zlato, 1x stříbro), jedno druhé místo přidal v pátečním sprintu Michal Šlesingr, bronz pak v neděli Eva Puskarčíková.

Jasnou hvězdou však byla dvojnásobná olympijská medailistka Gabriela Koukalová, což potvrdila suverénním vítězstvím v závěrečném závodě, kdy si poslední metry vychutnala s plnou parádou.

Cílovou pásku protkla s imaginárními pádly, které nahradily hůlky, ještě předtím stihla poslat fanouškům vzdušné polibky a vyměnit si vítězné poplácání s členy realizačního týmu. "Asi jsem se připravovala na kariéru gondolierky. Emotivní oslava nebyla v plánu,“ vysvětlovala netradiční gesta Koukalová.

A pak už čekala na svoji parťačku Evu Puskarčíkovou, která se prohnala posledními metry na třetím místě. Obě české hrdinky se krátce poté ocitly na ramenou celého týmu a po slavnostním vyhlášení nechyběl ani tradiční společný vítězný taneček. „Tohle je tedy bomba! Teda dvě bomby! Blonďaté. České!" objevilo se na facebookových stránkách českého biatlonového týmu u videa s oslavou.

Vše začalo sprintem

Medailový hattrick však Gabriela Koukalová načala již v pátečním sprintu, kdy druhým nejrychlejším časem a bezchybnou střelbou nedala soupeřkám šanci a dojela si pro první zlato z Oberhofu. "Je to úžasný pocit! Opět jsem si vzpomněla na Nové Město, když jsem stála na nejvyšším stupínku a byla jsem dojatá,“ popisovala své dojmy šampionka.

Velký den českého biatlonu podpořil i fantastickým druhým místem Michal Šlesingr, kterého předběhl jen rakouský borec Julian Eberhard.

A to byl teprve začátek. O den později si Koukalová podobně skvěle počínala ve stíhačce na deset kilometrů. Na střelnici zaváhala jen jednou, před klíčovou pátou ránu při třetí střelecké položce si dokonce udělala dřep. A vyplatilo se. Před sebe pustila jen Francouzku Dorinovou-Haberovou a zajistila si pro nedělní závod s hromadným startem žlutý dres.

„Když jsem si stoupla na tu stojku, tak jsem cítila takové vnitřní chvění a strašně se mi třásly nohy. Nebylo to vůbec příjemné. Nevěděla jsem, co mám dělat, protože jsem chtěla střílet, takže jsem raději před tou poslední ranou přiklekla a pak se snažila to v klidu dostřelit,“ popisovala neobvyklý taktický prvek sedmadvacetiletá biatlonistka.

A nedělní závod s hromadným startem? Dramatickým bojem byl do třetí střelecké položky, pak se stal jasnou záležitostí české šampionky. Obrovský úspěch podtrhla také bezchybnou střelbou Eva Puskarčíková, která si tak připsala jeden z největších úspěchů své kariéry. „Šla jsem jí v ústrety. Hrozně se mi to líbilo, jak jsme se tam takhle mohly přivítat, radost se násobila,“ popsala společný český triumf s Koukalovou rodačka z Harrachova.

A přání na závěr? „Doufám, že na této vlně pojedeme co nejdéle, snad ta forma nepřišla brzo a vydrží. Musíme všichni zůstat zdraví a mít fyzickou i psychickou pohodu," řekla po svém čtvrtém vítězství ve Světovém poháru v probíhajícím ročníku Koukalová.