Pauza pro Koukalovou nebude. Česká hvězda potáhne štafetu za medailí

ONLINE, 14:30 | Pokud by ji dnes nechali v hotelu, mohla by ještě dva dny střádat síly na SP, který vede. Ale to se nekoná. Gabriela Koukalová jede naplno a s ní ve finiši dnes české biatlonistky vyrazí do štafety v Ruhpoldingu, kde mohou ukončit jedenáctiměsíční čekání na medaili. „Není nutné ji šetřit,“ říká trenér Zdeněk Vítek. Změnu udělal jinde: za Lucii Charvátovou jede dvacetiletá Markéta Davidová.

Možná nad tím chvíli uvažovali, ale poté tu myšlenku prakticky smetli ze stolu. Žádné úlevy, štafeta žen pojede v nejsilnějším možném složení, včetně aktuální lídryně SP Gabriely Koukalové.

„Tím, že máme v pátek volno a o víkendu sprint se stíhačkou, jsme prozatím neuvažovali, že bychom ji šetřili. I štafeta patří ke kratším závodům a hned nato je den volna. Teď to Gabče táhlo slušně, takže není důvod ji vynechávat,“ vysvětlil trenér Zdeněk Vítek.

ONLINE: Štafeta na 4x6 kilometrů >>>

Tři dny volna od nedělního závodu s hromadným startem v Oberhofu na ni zabraly. Tehdy netajila, že je vyčerpaná a vzhledem k tomu, že před sezonou netrénovala kvůli letním zdravotním trablům, kolik chtěla, přiznávala, že může některé závody v sezoně vynechat. Jako třeba Laura Dahlmeierová v Oberhofu. Štafeta v Ruhpoldingu tou disciplínou ale nebude.

NOMINACE ČESKÉHO TÝMU ŽEN

1. úsek Eva Puskarčíková

2. úsek Markéta Davidová

3. úsek Veronika Vítková

4. úsek Gabriela Koukalová

„Je pravda, že v neděli toho měla dost, ale to se týkalo všech holek. Jely se tři závody za tři dny a to je těžké. Tím, že jsme ale měli tři dny volna, jedeme až ve čtvrtek a v pátek zase nezávodíme, tak to pomohlo. Uvidíme, jak to vyřešíme v Anterselvě, kde bude ten program jiný a do toho nadmořská výška, ale zatím bych nepředbíhal,“ přiznal Vítek.

Šanci dostane Markéta Davidová

Zatímco Koukalová pojede, ve francouzském výběru dostala naopak omluvenku čtvrtá žena SP – Marie Dorinová Habertová. Místo ní bude dnes finišovat Célia Aymonierová. „To ale neřešíme, musíme se soustředit na sebe. Navíc, Francouzky mají velmi dobrý tým a jsou silné, ať klidně jednu ze svých závodnic vynechají,“ ví Vítek.

V jeho týmu bude naopak hlavní novickou dvacetiletá Markéta Davidová, která pojede druhý úsek za Lucii Charvátovou, jež vždy snahu štafet zkomplikovala nebo zhatila nepřesnou střelbou a následnými trestnými koly.

„Od Makule však nemám žádná velká očekávání, může se stát ledacos. Běžecky na tom není špatně, na tréninku střílela docela slušně, takže uvidíme, jak se s tím popere. Možná bude cítit tlak na střelnici, jelikož fanoušci jsou tu blízko závodníkům, a když střílí Němci, hulákají na každou ránu, ale ona sem s tím, že půjde do štafety, jela,“ uvedl Vítek.

Do podniků se pak po nemoci vrací Veronika Vítková a bude to právě Gabriela Koukalová, která bude finišovat. „Na posledním úseku je pro nás nyní nejplatnější. V tomhle rozložení štafety bude tím nejdůležitějším na konec,“ dodal Vítek s tím, že by byl spokojený s umístěním v první šestce.

Poslední stupně vítězů přitom ženská štafeta vybojovala loni v únoru v americkém Presque Isle, kde vyhrála. Přeruší tedy dnes jedenáctiměsíční čekání na medaili?