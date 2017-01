Koukalová podržela nešťastnou Davidovou: Markéta má veliký talent

Dvě zásadní otázky si pokládali trenéři před čtvrtečním štafetovým závodem v Ruhpoldingu. První problém, zda nasadit do závodu Gabrielu Koukalovou, byl brzy vyřešen a česká hvězda do závodu nastoupila. Změna se udála jinde. Lucii Charvátovou nahradila dvacetiletá naděje Markéta Davidová. Té se však závod nepovedl. Česká štafeta ani tentokrát na vytouženou medaili nedosáhla, dojela šestá. Triumf slavilo domácí kvarteto Německa před Francií a Norskem.

Mladičká biatlonistka stála při své štafetové premiéře před těžkým úkolem, který se právě Charvátové v dřívějších závodech nedařilo splnit. Totiž udržet pro zkušenou trojici Puskarčíková, Vítková a Koukalová naději na medaili.

„Od Makule (Davidové) nemám žádná velká očekávání, může se stát ledacos. Běžecky na tom není špatně, na tréninku střílela docela slušně, takže uvidíme, jak se s tím popere. Možná bude cítit tlak na střelnici, jelikož fanoušci jsou tu blízko závodníkům, a když střílí Němci, hulákají na každou ránu, ale ona sem s tím, že půjde do štafety, jela,“ říkal před závodem trenér Zdeněk Vítek.

Obavy zkušeného kouče se potvrdily. Davidová přebírala českou štafetu na druhém úseku od Puskarčíkové na slušném čtvrtém místě s 22 sekundovým odstupem za vedoucími Finkami. A nezačala špatně. I když běžecky ztrácela, na první střelbě vleže jen jednou dobíjela a držela se na devátém místě.

Totálně jí však nevyšla druhá střelba ve stoje, kde i přes trojnásobné dobíjení netrefila všechny terče a musela absolvovat trestné kolo. "Nemyslím si, že to bylo tlakem, protože žádný nebyl. Prostě to byly moje chyby, moje blbost. Zkazila jsem to celé štafetě, proto jsem si to neužila," smutnila po závodě mladá naděje.

Trenér Vítek viděl za selháním Davidové především nedostatek zkušeností. "Výborně se poprala s ležkou a ve stojce zapracovaly nervy. Nestála, jak by měla, a střílela dlouho. Škoda druhé dobíjené rány, ta třetí už byla hodně dole."

Česká štafeta se po jejím úseku propadla na patnácté místo a bylo jasné, že medailové šance jsou pryč. Veronika Vítková předvedla na třetím úseku parádní výkon a i přesto, že ve stoje musela dvakrát dobíjet, vytáhla český tým na osmé místo.

Finišmanka Gabriela Koukalová se na závěrečném úseku blýskla vůbec nejrychlejším časem ze všech biatlonistek, do cíle dojela na šestém místě o pouhé dvě desetiny za Italkou Nicole Gontierovou.

"Po odjezdu z druhé střelnice jsem si nevěřila, že bych mohla v posledním kole sjet tolik vteřin, abych se jí byť přiblížila. Vzhledem k tomu, že jsme tady měly mladou krev, tak si myslím, že i tak je šestý místo úspěch. Jedná se o velký talent a v budoucnu o Markétě ještě uslyšíme," řekla Koukalová.

Na šestém místě české štafety však našel trenér Vítek pozitiva. "S šestým místem jsem vzhledem k vývoji maximálně spokojený. Eva odvedla výborný úsek, Verča mě mile překvapila a Gábi, ať se snažila, jak se snažila, tak to líp nešlo," řekl kouč.

Závody pokračují v pátek sprinterským závodem mužů na deset kilometrů.