Biatlonistům nesedl sprint. Výsledky nestojí za moc, uznal Krčmář

Těší vás, že jste byl dneska nejlepší z Čechů?

„Na tom nic nemění, že ty výsledky nestojí za moc.“

Kde vznikla ta běžecká ztráta?

„Dneska to bylo strašně rychlý a takový vozivý. Sice ne moc náročný terén, ale já nemám takovou páku v rukách jako ostatní. Mně tohle nesvědčí. Dal jsem do toho všechno a snažil jsem se s tím poprat, ale za moc to nestálo.“

Vloni jste tady v Ruhpoldingu zahájil tažení do první desítky, jde pořád o váš oblíbený závod?

„Mně se tady líbí, patří k těm hezčím arealům, určitě jsem se rozvzpomínal na minulý rok. Byly to příjemné vzpomínky, mám to tady rád. Nic na tom nezmění ani dnešní výsledek.“

Jak hodnotíte střelbu?

„Trošku se tam honil vítr, ale myslím, že vleže jsem si to pohlídal jako při nástřelu. Ve stoje to musela být kalibrová rána, protože si nejsem vědomý nějaké chyby. Bylo to asi těsné. Dneska jsem na to ale neměl na trati.“

Mohla vám pomoct vyšší startovní čísla?

„Nakonec ne, byl to jen sichr. Věděli jsme, že když půjdeme zezadu, tak nic nezkazíme. Kdyby náhodou padalo, tak toho využijeme a kdyby ne, tak se tím nic nezkazí. Podmínky byly regulérní.“

S čím pojedete do následující stíhačky?

„Doufám v to, že se budu moct za někým vyvést, vytáhnout se. Dnes jsem jel sám na sebe, to mi asi nesvědčilo, asi to bude hlavní cíl do stíhačky.“