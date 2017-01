Jména ruských hříšníků? Koukalové a spol. se rýsuje medaile ze Soči

V biatlonovém zákulisí se začínají skloňovat první jména ruských závodnic zapletených do dopingového skandálu, ve kterém má figurovat až 31 biatlonistů či biatlonistek. Podle Jiřího Hamzy to vypadá, že by se díky tomu mohlo kvarteto českých žen v čele s Gabrielou Koukalovou dočkat dodatečné bronzové medaile z olympiády v Soči. Šéf českého biatlonového svazu to řekl České televizi.