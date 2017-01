Vyždímaná Koukalová je v pohádce: Dvě chyby? Laura pro mě byla podpora

„Jsem moc spokojená. Šesté stupně v řadě, to je paráda, to je pohádka,“ hlásila Koukalová po dalším skvělém představení.

Všechno přitom začalo dvěma chybami v první položce na střelnici, ulevilo vám aspoň, že stejně dopadla vedle vás střílející Laura Dahlmaierová?

„Byla to pro mě taková podpora, že v tom nejsem sama. Říkala jsem si: dvojka na první položce, snad to zlepším v těch následujících. Snažila jsem se pak soustředit na sebe a nenechat se vyhodit z rytmu. Zdá se, že to byla dobrá taktika.“

Co jste si řekla, když na třetí položce vaše soupeřky chybovaly a najednou jste se z vláčku za Mäkäräinenovou osamostatnila?

„Mně ty síly už tolik chyběly, že jsem si ani nebyla schopná uvědomit, jak kdo střílí. Do prvních informací pět set metrů po střelnici, jsem vůbec nevěděla, kdo jak jede, jestli je někdo za mnou, přede mnou. Žádný nadhled, žádné informace. Já se omlouvám, já jsem fakt strašně unavená...“

Pomohl vám náskok ke klidu na čtvrté střelbě?

„Poslední položka byla skvělá. Říkala jsem si: Mám náskok, musím využít těch pár vteřin, jsem přeci jen ve výhodě. Holky se budou snažit ještě zlepšit tu svoji střelbu, aby mě doskočily a můžou dělat chyby, takže spíš by měly zmatkovat ony, když se to pokusí uspěchat. Jsem ráda, že to takhle vyšlo a štěstí stálo při mně i dnes.“

A cílovou rovinku jste si už mohla vychutnat a mávat divákům…

„No, já jsem hrozně ráda, že už před poslední položkou jsem nemusela nikam extra kvaltovat, že jsem tam měla ten náskok. Dneska si neumím představit, že bych s někým finišovala. Měla jsem opravdu co dělat, abych vůbec dojela to poslední kolo. Bála jsem se, že mě můžou docvaknout i o tu půlminutu, co tam byla ta díra. Hlásili mi to. Říkala jsem si: Jen nesmím spadnout, snad to vyjde.“

Je pro vás důležité, že jste udržela žluté číslo vedoucí závodnice Světového poháru?

„Rozhodně to povzbudí. Dodá to další pozitivní energii pro další starty. Já se už hrozně těším, i když ta síla a energie mi chybí, ale ta závodivost ve mně pořád je a už možná zítra mi to bude chybět. Tak hurá do dalších závodů.“