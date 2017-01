To je pomocník biatlonistů: vojenský stroj, který přežije ve vánici

Mít tu normální počítač, moc by se z něj moc nedozvěděli. Možná by jim po pár minutách zčernala obrazovka a klávesy by odmítly reagovat na jejich pokyny. Jenže na tenhle stroj mohlo klidně chumelit, jak chtělo, a oni si v něm přesto dál listovali a hlásili, jaký rozdíl má Gabriela Koukalová po první či druhé střelbě.

Tohle je jejich nový pomocník: speciální vojenský notebook, díky němuž mohou i na střelnici mít přehled, jak si závodníci vedou na jakémkoliv úseku v závodě. „Ostatní ho neokukují. To jsme spíš okoukali my, protože to měly ty silnější národy před námi. Norové měli už tři předtím a my jen hledali způsob, jak si ho nějak sehnat. Máme tu tedy takový starší, použitý, ale stačí,“ říkal šéftrenér Ondřej Rybář.

Při pohledu na střelnici však s podobnou technikou včera vystupovali jako jediní. Buď už jsou někteří dál, anebo se na tento level ještě nedostali. „Je to ale cenné vybavení. Může do něj klidně nasněžit, ale není to tak, že by se měl rozbít. Je to outdoorová věc, normálně to položíte do sněhu a nevadí to,“ vyprávěl Rybář k vojenské technice.

„Vojáci možná mají ještě lepší vybavení, když to mají spojené s věcmi, které ovládají, ale my to máme pro to prvotní využití. Ač jste v dešti nebo sněhu, můžete tento stroj normálně vytáhnout a fungovat,“ cenil si Rybář.

Cena? Kolem 95 tisíc

V terénu navíc celé zařízení funguje přes wifi signál, v němž je možné připojení i na siwi data, která právě rozdíly závodníků na jednotlivých úsecích monitorují. Pryč jsou tak časy, kdy si i šéf českého svazu Jiří Hamza podobné průběžné výsledky listoval na mobilu. Teď stačí jen přijít a podívat se.

„Ten signál chytáme wifinou a je to tak, že i když vám do toho chumelí, máte tužku, obrazovka je dotyková a reaguje i na rukavici. Jsou to prostě vojenské stroje, a ač je to starší model, na tu naši práci to stačí. Není to výstřelek, že by to mělo top procesor, ale na tohle je to perfektní. Navíc pak máme i dalšího člověka u počítače, který ty rozdíly hlásí. Toto je pro nás za prvé záložní a za druhé, že si můžeme data dublovat. Kdyby spadla síť, tak to víme stejně,“ řekl Rybář o stroji, který může přijít na částku kolem 95 tisíc.

„Je hodně těžký a dá se s ním rozbít hlava. Mohl bych to hodit po Blekym (Zdeněk Vítek, trenér žen) ale nehodím, protože bych se bál, že bych mu ji fakt rozbil.“