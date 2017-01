Otec Koukalové: Byla šikovná i na fotbal. Vždy se snažila vypadat dobře

Velké nadání bylo na Koukalové znát už odmalička. „Byla šikovná na všechno, hrála výborně i fotbal, atletiku, měla vytrvalost,“ vybavuje si její otec, který ji jako bývalý skokan na lyžích podporoval. Dnešní vynikající výsledky přičítá i tomu, že naplno se začala biatlonu věnovat později, než je tomu obvyklé. „Když se začne později, třeba v patnácti letech, tak to stačí a motivace vydrží déle. Když děti začnou v pěti, je to docela brzy.“

Soukal také svoji dceru v jejím rodném Jablonci sám trénoval, což přinášelo i krizové situace. „Byly tam. Když jsem tlačil na pilu, špatně to snášela, pak jsme se nějak dohodli. Jako moje dítě si ke mně dovolila víc než cizí děti. Občas se to skouslo, někdy jsem vypěnil já, někdy ona, ale nebyl to takový problém,“ vybavuje si Soukal.

<p>Poslední víkend patřil opět Gabriele Koukalové. V obou individuálních závodech v Ruhpoldingu získala druhé místo a udržela si žlutý dres pro vedoucí závodnici Světového poháru. O začátcích kariéry hvězdné biatlonistky promluvil před kamerou iSport Tv její otec Karel Soukal.</p> Otec Koukalové vzpomíná: Byla šikovná na fotbal i atletiku • VIDEO iSport TV

Už v samých začátcích také Koukalová dbala na svůj vzhled, čímž je proslulá i nyní. V cíli ji neuvidíte jinak než s perfektním make-upem. „Když jsem jí vozil do školy, sedla si vedle mě v autě a začala se malovat. Snaží se vypadat vždy dobře, to je asi normální ženská vlastnost,“ usmívá se při vzpomínání.

Jako rodič má v této sezoně zatím hodně důvodů k hrdosti. Koukalová se vešla na stupně vítězů v šesti posledních individuálních závodech Světového poháru. „Doufám, že to není ještě konec. Byl bych rád, kdyby se jí povedlo uspět na mistrovství světa,“ věří Soukal v úspěch na vrcholu sezony, který hostí příští měsíc.

<p>V současnosti je jednou z nejlepších sportovkyň v Česku. Biatlonová hvězda Gabriela Koukalová se sportem začínala v Jablonci nad Nisou, kde ji na lyže postavili rodiče Karel a Gabriela. Jak na úspěšnou závodnici, která obrovsky zvedla popularitu vlastního sportu, vzpomínají v rodném městě? Redaktorka iSport TV vyrazila na sever Čech, kde promluvila s Koukalové rodiči i předsedou místního biatlonového oddílu.</p> V rodišti Koukalové. Gabča byla zvláštní bohém, vzpomínají v Jablonci • VIDEO iSport TV