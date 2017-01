Královna Koukalová: V čem je teď silnější? Odloží konec kariéry?

Chová se jako správná královna. Umíte vládnout líp? Fajn, zkuste si to. Jestli ale na to nemáte, tak dál povedu já… „Je stejná jako vloni. Možná i o něco rychlejší,“ chválí šéftrenér Ondřej Rybář Gabrielu Koukalovou, která po SP v Ruhpoldingu navýšila náskok v čele SP (19 bodů). Ba co víc, už tak rezolutně nehlásí, že glóbus není její cíl. Přes vyhlížení MS si i zde nechává otevřené možnosti.

„Ano, snažila jsem se to změnit, viděla jsem párkrát záběry, jak jedu špatně do stran a zbytečně tak namáhám záda. Tím se vysílím dřív než ostatní, kteří jedou technicky líp. Snažím se na to myslet, vrcholový sport je o detailech,“ vypráví Koukalová.

Možná jste to zaznamenali. Dál se rve do kopců silovým způsobem a se zatnutými zuby, ale oproti minulosti už je ve svém běhu efektivnější. „V této části je silnější než dřív. Zapracovala na technice a dělá to líp,“ chválí ji šéftrenér Ondřej Rybář. Ve štafetě v Ruhpoldingu dokonce měla i rychlejší čas než finská raketa Kaisa Mäkäräinenová. Jinak v poklidu patří mezi top 4 nejrychlejší ženy v SP.

Vzhledem k tomu, že z MS individuální zlato nemá, je to pro ni logická priorita, ale SP je najednou i alternativou, kterou ukáže čas a vývoj sezony. Zaběhlý plán, jezdit s čistou hlavou, tak chce držet co nejdéle. „Po tom, co v létě absolvovala za peripetie, jsme říkali, že by pro ni měl být vrchol MS, a to platí dál. Jen se bojím, aby se na to všichni neupínali. Je vidět, že jezdí průběžně na pódiu, čímž ukazuje, že na to má, ale MS je specifický podnik. Nebudu ten, který bude říkat, že si tam jedeme pro medaile, ale ten potenciál tam je,“ usmívá se Rybář.

Je to příjemná rovnice. Svými výhrami strhává fanoušky do euforie. A ji jejich radost dál motivuje. „Už to cítím nejen za sebe. Jsem bojovník a poperu se i za ně,“ říkala Koukalová ohledně dalšího držení žlutého dresu lídra SP. Jde o změnu rétoriky – ty glóby tam někde vzadu v hlavě jsou. „Aby ne, když závodíš, tak abys měl úspěchy. A je jedno, zda je to žluté nebo červené triko, jdeš po tom, co pro tebe ten úspěch je,“ tuší Rybář.

BUDOUCNOST: Odloží konec po OH?

A zase ve jménu fanoušků. Vřava, kterou stvořili v jejím vítězném závodě v Novém Městě na Moravě, ji vevnitř tak nahlodala, že zvažuje i prodloužení kariéry, kterou původně chtěla končit po OH v Pchjongčchangu.

„Je to logické, jakmile je sportovec ve fázi, kdy ho to baví a zjistí, co mu to přináší, tak chápu, že s tím nechce jen tak končit. A veškeré tyto úspěchy a krásné zážitky s daným sportem jen prodlužují to, že u něj chce možná zůstat,“ chápe Rybář. Na rozhodnutí má Koukalová ještě čas, nicméně je fakt, že po OH se chystají odejít i Kaisa Mäkäräinenová, Darja Domračevová a nejistá je i Marie Dorinová Habertová.

„Pokud ten důvod, proč chce skončit, najde, tak asi bude pádný. Ale uvidíme. Z mé pozice to respektuju, a když uvidím, že je to její rozhodnutí a je správné, nebudu jí to rozmlouvat. A pokud budu mít sebemenší důvod jí říct svůj názor, řeknu jí ho. Nicméně definitivní rozhodnutí je vždy na ní,“ přiznal Rybář.