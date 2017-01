Střelkyně Emmons opěvuje Puskarčíkovou: To je torpédo!

Co říkáte na rychlopalbu Evy Puskarčíkové, která v létě na střelbě hodně zapracovala a teď v ní patří k nejrychlejším?

(úsměv) „To je torpédo… Na Evču je hezký pohled. Biatlon má takhle fungovat. Ona je jedna z nejrychlejších a to je pro ni neskutečná výhoda. Až se jí podaří zrychlit na lyžích, ta bude k nezastavení! Ona nad tím asi moc nepřemýšlí, dostane se do závodnické zóny a jede.“

Puskarčíková se v létě naučila střílet do výdechu, může být právě tohle klíčové?

„Určitě. Střílet do výdechu je u jakékoli střelby pravidlo číslo jedna. Tam se to uklidňuje, v nádechu je tělo v napětí. Když vydechnete, dochází k uvolnění.“

Jak je možné, že se takhle zlepšila?

„Střelba po výdechu byla prvním krokem. Taky má neskutečnou odvahu. Naučila se střílet rychle, v tempu, bez pochybností. Je vidět, že si věří. Stejně důležité bude naučit se počkat, pokud bude třeba, a pak se zase nastartovat do stejného rytmu. Nejsem moc velký biatlonový odborník, já jsem naučená centrovat. Nám jde o desetiny, ne o to, že padne placka. Když jsem si biatlon zkoušela, nešlo mi to. Nedonutila jsem se vystřelit, na střelnici jsem byla strašně pomalá.“

Musí na tohle mít člověk povahu?

„Chce to bojovnost, cílevědomost a trochu živelnosti. No a samozřejmě odvahu a sebedůvěru, které dovolí předvést to, když je třeba. Evka i vypadá, že je živá. A užívá si to. Jde do toho po hlavě.“

Jak hodnotíte současné střelecké výkony Gabriely Koukalové?

„Gabča má úžasnou sílu fyzickou i psychickou, je rychlá na lyžích, ale střílení je pomalejší, to je určitě nevýhoda. Hlavně první ležka je pomalá. Z mého pohledu je to trošku zbytečné. Ale má svůj styl a tomu věří, to je taky důležité. Je možné, že jí to přináší jistotu, ze které pak čerpá v dalších položkách. Myslím, že to je jediná Gabči věc, která by se dala zlepšit, aby byla na pódiích stabilněji. (úsměv) Teď je to samozřejmě blbé takhle říct, když byla pošesté za sebou na bedně. Ale tam jsou rezervy evidentní. Zrychlení střelby by ji přineslo cenné vteřinky.“

Jak by se to dalo zlepšit?

„Když to vezmu podle sebe, je potřeba perfektní technika, která zaručuje, že je poloha pokaždé stejná. Pokud se na toto dá spolehnout, pak je třeba trénovat styl střelby. A to tak dlouho, dokud to nebudete umět, i když vás vzbudí o půlnoci. Z toho pak vychází sebedůvěra potřebná k tomu, aby se daly předvádět vysoké výkony stabilně celou sezonu. “

Co jste říkala Koukalové dřepu v Oberhofu, kde v jednu chvíli udělala dřep, aby oživila nohy?

„Já myslím, že to byl dost chytrý tah. Když cítí, že se jí klepou nohy, tak si radši dřepne, než aby udělala chybu. Ona ví nejlíp, co má dělat. Zhodnotila to tak, že by to neustála, tak si dřepla.“

Vidíte tedy u Koukalové prostor pro zlepšení střelby?

„Právě v technice. Ale je to jen názor, který vychází z toho, co vidím v televizi. To je potřeba říct. Zdá se mi, že by mohla mít technicky lépe polohy vyřešené, aby výstřel více pohltily. Tělo je pak mnohem stabilnější a připravenější na další výstřely. Pokud výstřel polohu naopak rozhodí, ztrácí se vteřiny tím, že se musí opět uklidnit a dostat do správné polohy. To může být v takové rychlosti a tepové frekvenci dost zásadní věc.“

Nelákalo by vás přispět českému týmu svými radami, tak jako váš manžel Matt pomáhá Američanům?

„Obě střelby mají svá specifika, ale v základu jsou si dost podobné, v nutnosti mít perfetkně vyřešené polohy a techniku střelby, které pak dovolí stabilní vysoké střelecké výsledky. Já se určitě nebráním ničemu. Možná tím, že je pro nás primární přesnost a rychlost ani tak ne, máme lepší technické znalosti. Biatlon mám ráda, je to dobrá parta. Byla by to zajímavá zkušenost.“