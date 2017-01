Biatlonový šéf Hamza o boji s dopingem: Hrozili mi i zastřelením

Vedení světového biatlonu skutečně dlouho výrazně nereagovalo na závěry zpráv světové antidopingové agentury WADA o státem podporovaném dopingu v Rusku a navzdory doporučením Mezinárodního olympijského výboru mu přidělilo pořádání MS v roce 2021. „Všichni jsme věděli půl roku, že se ta aféra řítí na celý sport. Jako biatlonová unie jsme dělali, že to nevidíme,“ popsal Hamza ještě nedávný vztah.

Nakonec padlo rozhodnutí, že český biatlon otevřeně vystoupí a bude požadovat nápravu. Českou výzvu podpořili i samotní biatlonisté, kteří rovněž vyzvali Mezinárodní biatlonovou unii IBU k ráznému řešení. Výzvu Michala Šlesingra a Martina Fourcada podepsalo více než 150 závodníků.

„Bez nich by to nemělo takovou sílu. Musím ocenit právě Martina Fourcada, který se do toho opřel tvrdě. Teď už není cesta zpátky a IBU se k tomu bude muset postavit čelem,“ ocenil Hamza francouzského biatlonistu, který v probíhající sezoně v závodech dominuje.

„Kulička se začala nabalovat, až vybuchla. Čekalo se, kdo tu kartu zvedne ze země. Po poradě o Ondrou Rybářem a sportovci jsme se rozhodli, že budeme tvrdě požadovat razantní kroky od vedení naší unie," řekl v novém pořadu iSport TV Overtime.

Nervozita v biatlonovém hnutí nyní vzrůstá. „Dělal jsem to s rizikem, že si proti sobě otočím spoustu lidí. Jedni vás obdivují, další nenávidí,“ uvedl biatlonový funkcionář.

Kvůli svým postojům se Hamza stal také terčem ostrých výhrůžek. „Chodí stále, snáším to líp než moje okolí. Nepřesáhlo to míru, kterou jsem očekával. Dokonce mi píšou, že mě zastřelí, ale to jsou jen hackeři, není potřeba tomu dávat důležitost.“ Podobné zprávy prý dostávají i Fourcade a Šlesingr. „Opatrný by člověk ale měl být. Sáhli jsme někam, kam jsme sáhnout neměli. Velké země se takhle chovají.“

Sám je připravený se víc angažovat ve vedení IBU, avšak tvrdí, že kvůli tomu současné aktivity nespustil. „Nabídky od některých federací dostávám, ale moje osobní ambice teď stojí bokem. Když se situace nějak vyvine, jsem připravený nést zodpovědnost,“ uzavřel Hamza v pořadu Overtime.

