Šéf biatlonu Hamza o Koukalové: Gábina je pro nás poklad shora

Hamza si uvědomuje, že český biatlon právě prožívá zlatý věk. "Každý rok si říkám, že jsme na vrcholu, ale sportovci vždycky ještě něco vymyslí, letos se do toho připletl svěťák v Novém Městě. Reálně už to není kam posunout, maximálně vyšperkovat zlatou olympijskou medailí, která nám ještě schází," prohlásil předseda Českého svazu biatlonu.

Biatlon nechce získané pozice opouštět. "Víme, že přijde horší období, ale nikdy nebudeme chtít padnout na dno, jako se to podařilo běžeckému lyžování, kde se nepodařilo najít nástupce Kateřiny Neumannové a Lukáše Bauera. Biatlon má obrovské talenty, Krčmáře a Václavíka v mužích, Evu Puskarčíkovou a Markétu Davidovou v ženské reprezentaci, ta má dokonce stejný nebo srovnatelný talent jako Gábina," dodal Hamza.

Jiří Hamza, první muž českého biatlonu, byl premiérovým hostem nového pořadu iSport TV Overtime. Se šéfredaktorem deníku Sport Lukášem Tomkem pohovořil mimo jiné o neuvěřitelném boomu, který biatlon v České republice v posledních letech zažívá, i hvězdě Gabriele Koukalové, který vloni vyhrála Světový pohár a v aktuálně sezoně jí patří druhé místo.

Zamyslel se i nad fenoménem jménem Gabriela Koukalová. "Gabča je poklad, který nám seslali shora. Jak sportovně, tak komunikačně, je to strašně chytrá holka. Ač to v médiích někdy vypadá, že je hodně roztržitá, tak taková prostě je, bez toho by ten její mediální obraz nebyl tak velký. Strašně ji obdivuju, tím, že jí dělám i osobního manažera tak vím, že ten tlak na ní je obrovský a musím smeknout klobouk," řekl Hamza v pořadu Overtime.

V současnosti je jednou z nejlepších sportovkyň v Česku. Biatlonová hvězda Gabriela Koukalová se sportem začínala v Jablonci nad Nisou, kde ji na lyže postavili rodiče Karel a Gabriela. Jak na úspěšnou závodnici, která obrovsky zvedla popularitu vlastního sportu, vzpomínají v rodném městě? Redaktorka iSport TV vyrazila na sever Čech, kde promluvila s Koukalové rodiči i předsedou místního biatlonového oddílu.