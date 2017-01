Lídryně SP Dahlmeierová: Koukalová o sebe dbá, já jsem příroďačka

Kvůli zdraví si dala na úvod roku pauzu od dvou závodů, jak ale dojde na vytrvalostní závody, je na patnácti kilometrech neporazitelná. Po vítězství v Östersundu ovládla Laura Dahlmeierová i čtvrteční podnik v Anterselvě a vrátila se zpět do čela světového poháru. „Na MS budu asi v téhle disciplíně favorit, ale každý závod je jiný,“ říká.



Jak si užíváte bitvy o čelo s Gabrielou Koukalovou?

„Hodně. Ona je navíc tuto sezonu hodně silná. Baví mě to však proti ní závodit, navzájem se snažíme svými výkony dostat pod tlak.“



Je v tom nějaká speciální rivalita?

„To ne. Ale jasně, že se velmi dobře známe. Občas se potkáme při trénincích a tak. Během nich si třeba na chvíli popovídáme a popřejeme si hodně štěstí do závodů.“

„Je pravda, že Gabi o sebe hodně dbá. To já jsem spíš taková příroďačka. Málokdy používám make up a podobné prostředky. Na druhou stranu i já se snažím o sebe pečovat.“„Mám nějaký talent a základy, kterým věřím, na nichž stavím a chci být dobrá v tom, co dělám. Takže myslím, že to asi ze mě dělá toho přírodního závodníka.“„Spíše jsem tichá.“„Mám to letos nastavené stejně jako Gabriela. Soustředím se hlavně na MS v Hochfilzenu, nicméně když po všech těch závodech budu moct ještě získat i žlutý dres, budu samozřejmě spokojená.“

„Tu pauzu po Vánocích jsem si vzala proto, abych se víc zaměřila na trénink. Byla to cesta, abych mohla zůstat zdravá a silná po další část sezony.“„Byl to tam skvělý díl Světového poháru, atmosféra tam byla neskutečná. Diváci, kteří stáli namačkaní v každém koutě trati, a tolik takového povzbuzování… Fakt úžasný.“„No, sem tam se najdou někteří lidé, kteří se takhle chovají. Naší prací ale je soustředit se na sebe samotné a na náš závod. A je jedno, co se děje kolem.“„Samozřejmě jsem ji dobře sledovala a nemůžu si pomoct… Během své závodní kariéry byla neskutečná. Nicméně já jsem nikdy nepotřebovala nějakou velkou inspiraci.“

SROVNÁVÁNÍ Gabriela Koukalová Laura Dahlmeierová 27 let Věk 23 let 14 Počet individuálních závodů v sezoně 12 4 Počet individuálních výher v sezoně 4 8 Počet individuálních pódií v sezoně 8 604 Počet bodů 615 2. místo Aktuální pořadí v SP 1. místo 85,3% (228/267) Úspěšnost střelby 88,9% (209/235

„Ano, známe se, a když se potkáme, pokecáme. Nestává se to ale zase tak často.“„Je fakt, že máme velmi dobrého trenéra na techniku jízdy, takže věřím, že jsem schopná se jeho radami dobře řídit.“„Přesně tak. Nejvíc si odpočinu, když právě vyrazím na nějaké pochody do hor. Je tam klid, ticho a parádní příležitost, jak právě vyrovnat ten stres ve Světovém poháru se vším tím cestováním.“„To bylo takové mé splněné přání. Vždycky jsem tam chtěla jet a byla to pro mě velká zkušenost. Vylezli jsme na Ama Dablam, ale museli jsme se vrátit asi tři sta metrů pod vrcholem, protože se tou dobou počasí velmi zhoršilo.“„To asi ne. Fakt necítím potřebu lézt ještě výš. Přesto bych ráda ještě absolvovala nějaké výstupy na hory v Jižní Americe. Uvidíme. Na nadmořské výšce ani tak nezáleží.“„Řeknu to takhle: budu závodit tak dlouho, dokud mě to bude bavit. Nicméně jsou v životě i jiné věci, které mě zajímají a které bych si ráda vyzkoušela. A možná si je budu chtít vyzkoušet ještě před třicítkou. Ale uvidíme, kdo ví…“