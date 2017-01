Zklamání. Krčmář a spol. ve štafetovém závodě skončili až třináctí

O prvenství Německa rozhodl Simon Schempp, který ve fotofiniši porazil o desetinu sekundy Nora Emila Hegleho Svendsena. Třetí skončilo Rusko.

"Všechny členy trápila špatná střelba, i když podmínky byly takřka ideální. Úplně se to nepovedlo," řekl trenér Michael Málek v České televizi.

Moravec nevyrazil do závodu úplně šťastně. Na trati neodhadl soupeře před sebou a ten ho bodl hůlkou pod ret. "Cítil jsem pak, že to napuchá. Stane se," řekl Moravec. Před střelbou vestoje se navíc potýkal se vzpříčenou nábojnicí. "Trošku jsem s tím bojoval a rozhodilo mě to. Měl jsem trošku den blbec," posteskl si.

Ztrátu nabral Václavík na druhém úseku. První část i střelbu vleže zvládl ještě dobře, ale vestoje netrefil dva terče ani náhradními náboji a jel dvě trestná kola. "Vstoje přišel malinko třes, s kterým jsem se nepopral dobře. Dvě kola jsou tragédie," řekl Václavík. Šlesingrovi předával jako sedmnáctý s minutovou ztrátou na 16. místo.

Šlesingr s Krčmářem vzhledem ke ztrátě a nedělnímu závodu s hromadným startem nejeli naplno. Krčmář v závěru alespoň posunul tým z 15. na 13. místo.

Češi hledají pro únorové mistrovství světa v Hochfilzenu k Moravcovi, Šlesingrovi a Krčmářovi čtvrtého člena štafety. V Ruhpoldingu jel druhý úsek Jaroslav Soukup, který po střelbě vleže musel na jedno trestné kolo. Přesto tam dojeli čeští biatlonisté pátí.

SP v biatlonu v Anterselvě (Itálie):

Muži - štafeta 4x7,5 km: 1. Německo (Lesser, Doll, Peiffer, Schempp) 1:13:57,2 (0 tr. okruhů + 7 dobíjení), 2. Norsko (Birkeland, L'Abee-Lund, J. Bö, Svendsen) -0,1 (0+9), 3. Rusko (Cvetkov, Garaničev, Malyško, Babikov) -33,6 (0+9), 4. Ukrajina -46,7 (0+5), 5. Rakousko -49,2 (0+8), 6. USA -1:04,9 (0+10), ...13. ČR (Moravec, Václavík, Šlesingr, Krčmář) -4:01,7 (2+11).

Ženy - závod s hromadným startem na 12,5 km: 1. Horchlerová 36:11,54 (0 tr. okruhů), 2. Dahlmeierová (obě Něm.) -3,1 (3), 3. Koukalová (ČR) -8,0 (2), 4. Mäkäräinenová (Fin.) -13,5 (3), 5. Dorinová Habertová (Fr.) -19,0 (4), 6. Runggaldierová (It.) -24,1 (1), 7. Magnussonová (Švéd.) -26,4 (1), 8. Hinzová (Něm.) -27,4 (2), 9. Nicolaisenová (Nor.) -27,9 (0), 10. Džymová (Ukr.) -32,0 (3), 11. Puskarčíková -35,6 (3), ...14. Vítková (obě ČR) -29,3 (2).

Průběžné pořadí SP (po 15 z 26 závodů): 1. Dahlmeierová 669, 2. Koukalová 652, 3. Mäkäräinenová 637, 4. Dorinová Habertová 600, 5. Wiererová (It.) 466, 6. Hildebrandová (Něm.) 418, ...8. Puskarčíková 403, 19. Vítková 249, 48. Charvátová 61, 77. Davidová (obě ČR) 13.

