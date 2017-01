Bláznivý závod Koukalové! Relax na sněhu u startu, pak trojí ztráta hůlky

Ve čtvrtek přišla o žlutý dres pro vedoucí závodnici Světového poháru. Že se nezdar na dvojnásobné olympijské medailistce nijak nepodepsal, ukázala už před začátkem sobotního závodu, kdy si před startem lehla na promrzlou zem a užívala si nádherného slunečného počasí.

Zprvu se zdálo, že tato nezvyklá taktika Koukalové štěstí nepřinese. Po první polovině závodu byla až devatenáctá, znovu se trápila na střelnici, když musela po prvních dvou střeleckých položkách na tři trestná kola.

Byly za tím vážné komplikace s hůlkami. "Jsem moc spokojená, protože dneska jsem měla hrozně smůly. Ztratila jsem třikrát hůlku během prvního a druhého kola, takže jsem jela víc než kilometr bez holí. Stálo mě to opravdu hodně sil udržet kontakt s nejlepšími," řekla Koukalová pro Českou televizi.

Poslední chvíle před závodem s hromadným startem žen v italské Anterselvě. Soupeřky se koncentrují, Gabriela Koukalová leží na zemi a opaluje se. • Foto Repro ČT sport

Zvlášť se jí nevedlo ani běžecky. "Gábina od začátku závodu kroutila hlavou, což je známka toho, že jí to 'nechutná'. Bylo to vidět na trati a odrazilo se to v posledním kole. Byl to přesto od Gábiny velice bojovný výkon a povedený výsledek," řekl trenér Zdeněk Vítek.

Pak však druhá žena Světového poháru ukázala svoji extratřídu. Na obou střeleckých položkách ve stoje už nezaváhala. Po třetí střelbě byla šestá, ze čtvrté už vyjížděla jako vedoucí závodnice.

O první místo přišla až v samém závěru závodu. Domácí senzace Nadine Horchlerová českou hvězdu předstihla těsně před stadionem a ve třiceti letech si dojela pro své premiérové vítězství ve Světovém poháru. Triumf Němek podtrhla vedoucí žena světového poháru Laura Dahlmeierová, která Koukalovou předstihla v cílové rovince.

Ve finiši, jak sama přiznala, už neměla sílu. "Prosila jsem Nadine, aby se mnou víc spolupracovala. Kroutila hlavu, že už také nemůže. Bála jsem se, že když ještě víc zpomalíme, tak nás dotáhnou holky za námi, takže nezbývalo než to celé odtáhnout až do cíle, a pak se tady nechat předjet, no," rozesmála se.

Výborný výkon Koukalové ještě více rozjasnila skvělým osmým místem Eva Puskarčíková, Vítková dojela čtrnáctém místě. Gabriela Koukalová zůstává v průběžném pořadí Světového poháru na druhém místě za Laurou Dahlmeierovou.

Ženy - závod s hromadným startem na 12,5 km: 1. Horchlerová 36:11,54 (0 tr. okruhů), 2. Dahlmeierová (obě Něm.) -3,1 (3), 3. Koukalová (ČR) -8,0 (2), 4. Mäkäräinenová (Fin.) -13,5 (3), 5. Dorinová Habertová (Fr.) -19,0 (4), 6. Runggaldierová (It.) -24,1 (1), 7. Magnussonová (Švéd.) -26,4 (1), 8. Hinzová (Něm.) -27,4 (2), 9. Nicolaisenová (Nor.) -27,9 (0), 10. Džymová (Ukr.) -32,0 (3), 11. Puskarčíková -35,6 (3), ...14. Vítková (obě ČR) -29,3 (2).

Průběžné pořadí SP (po 15 z 26 závodů): 1. Dahlmeierová 669, 2. Koukalová 652, 3. Mäkäräinenová 637, 4. Dorinová Habertová 600, 5. Wiererová (It.) 466, 6. Hildebrandová (Něm.) 418, ...8. Puskarčíková 403, 19. Vítková 249, 48. Charvátová 61, 77. Davidová (obě ČR) 13.

720p 480p 360p 240p <p>Poslední víkend patřil opět Gabriele Koukalové. V obou individuálních závodech v Ruhpoldingu získala druhé místo a udržela si žlutý dres pro vedoucí závodnici Světového poháru. O začátcích kariéry hvězdné biatlonistky promluvil před kamerou iSport Tv její otec Karel Soukal.</p> REKLAMA Otec Koukalové vzpomíná: Byla šikovná na fotbal i atletiku • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p <p>Jiří Hamza, první muž českého biatlonu, byl premiérovým hostem nového pořadu iSport TV Overtime. Se šéfredaktorem deníku Sport Lukášem Tomkem pohovořil mimo jiné o neuvěřitelném boomu, který biatlon v České republice v posledních letech zažívá, i hvězdě Gabriele Koukalové, který vloni vyhrála Světový pohár a v aktuálně sezoně jí patří druhé místo.</p> REKLAMA Hamza o Koukalové: Někteří lidé se chtěli přiživit na jejím úspěchu • VIDEO iSport TV