Závod s hromadným startem nesedl Čechům, nejlepší Moravec na 23. místě

Českým reprezentantům tak příliš nevyšel poslední závod před mistrovstvím světa v Hochfilzenu, které začíná 9. února. Moravec doběhl se třemi trestnými okruhy s velkou ztrátou 2:38,8 minuty za vítězem, Šlesingr chyboval na střelnici čtyřikrát a nejlepší Čech v dosavadním průběhu SP Krčmář musel na pět trestných kol.

Třiadvacetiletý Bö si dojel pro vítězství díky bezchybné střelbě. S odstupem 3,7 sekundy skončil druhý Francouz Quentin Fillon Maillet, třetí byl Rus Anton Šipulin.

Suverénní lídr SP Martin Fourcade z Francie chyboval třikrát na střelnici a obsadil pátou pozici, což je jeho druhý nejhorší výsledek v sezoně.

SP v biatlonu v Anterselvě (Itálie):



Muži - závod s hromadným startem na 15 km:

1. J. Bö (Nor.) 37:04,37 (0 tr. okruhů),

2. Fillon Maillet (Fr.) -3,7 (1),

3. Šipulin (Rus.) -21,7 (1),

4. Svendsen (Nor.) -25,2 (2),

5. M. Fourcade -29,2 (3),

6. Beatrix (oba Fr.) -33,4 (2),

7. Schempp -34,2 (1),

8. Lesser (oba Něm.) -54,2 (1),

9. Eberhard (Rak.) -59,2 (2),

10. Björndalen (Nor.) -59,8 (3), ...23. Moravec -2:38,8 (3), 24. Šlesingr -2:45,6 (4), 28. Krčmář (všichni ČR) -3:19,7 (5).



Průběžné pořadí SP (po 15 z 26 závodů):



1. M. Fourcade 824,

2. Šipulin 548,

3. Schempp 522,

4. Peiffer (Něm.) 461,

5. Svendsen 457,

6. Lesser 433,

...11. Krčmář 333, 19. Moravec 257, 21. Šlesingr 239, 49. Soukup 52, 54. Václavík 35, 90. Krupčík (všichni ČR) 3.