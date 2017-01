Barometr formy biatlonistů před MS: nová žena č. 2 a nevýrazný Moravec

Do startu biatlonového mistrovství světa v Hochfilzenu zbývá pouhých šestnáct dní. A přípravy jsou v plném proudu. V roli velké favoritky půjde do šampionátu Gabriela Koukalová, které v současné době patří druhá pozice ve Světovém poháru. Jak jsou na tom další české biatlonistky a biatlonisté? Podívejte se v článku.

Hlavní česká hvězda. Devět pódií v této sezoně a z toho prolomené čekání na individuální pódium v Anterselvě (3. místo) z ní dělají do MS spolukandidátku na medaile. Forma drží a má gradovat.

Po onemocnění na úvod roku a vynechání SP v Oberhofu se stále dostává do formy a klidu. Příslib ukázala ve štafetě v Anterselvě, kdy ani jednou neminula. I tak ji ale čeká ještě rozjezd na ME.

Nadále se trápí se střelbou, ani tentokrát nezvládla zajet štafetu bez trestného kola, ale tempem na lyžích se už zase zvedá. I ji čeká start na ME, na MS ale pravděpodobně bude ona tou ženou č. 4.

Nezbývá než věřit jeho síle: že se umí připravit na vrchol roku. Jinak i v jeho případě je sezona nevýrazná, bez medaile a jen se dvěma umístěními v TOP 10 (a to v Novém Městě na Moravě).

Jaroslav Soukup (34 let)

ZNÁMKA: 3-

Počet bodů v SP: 52 (49. místo)

Úspěšnost střelby: 74,6 % (100 tref/134 ran)

Do medailové formy v Soči má daleko. Jistotu a možná návrat na post muže číslo 4 (z něj ho totiž vytlačuje Adam Václavík) bude hledat na ME v Polsku. Vloni mu podobný start pomohl. Co letos?