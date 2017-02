Tohle nezažili. Sny juniorů na MS se bortí, Davidová přišla i o hlas

Připravovali se na to celý rok, chtěli tu útočit na medaile... ale jejich snahu hatí následky nemocí, kterými si prošli. „Biatlon trénuji pětadvacet let, ale že by mi lehlo celé družstvo, to si nepamatuji,“ nechápal před startem juniorského MS v biatlonu trenér žen Jindřich Šikola. Ale věří, že po čtvrtečních vytrvalostních závodech se jeho tým i výběr mužů do soboty, kde se jedou sprinty, alespoň trochu zotaví.