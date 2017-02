Koukalové už došlo, že je šampionka: Ale musela jsem to vidět vytištěné

Psychicky odpočinutá před závěrem sezony odletěla biatlonistka Gabriela Koukalová na Světový pohár do dějiště příštích olympijských her v Pchjongčchangu. Trojnásobná medailistka z mistrovství světa v Hochfilzenu si myslí, že už nedožene Němku Lauru Dahlmeierovou v celkovém pořadí SP.

Koukalová prožila nejúspěšnější světový šampionát v kariéře. V Rakousku se stala mistryní světa ve sprintu, po problémech na střelnici si dojela pro bronz ve stíhačce a ve vytrvalostním závodu získala stříbrnou medaili.

Po skončení mistrovství zůstala ještě dva dny v Hochfilzenu a ve středu po příjezdu domů do Jablonce nad Nisou si uvědomila svůj úspěch. U rodičů totiž viděla seřazené noviny se svými fotkami a palcovými titulky oslavujícími její medaile. "Říkala jsem si: 'Jéžiš, to není možný'. Došlo mi to, když to bylo doslova černé na bílém. Takhle ve vytištěné formě," řekla Koukalová na letišti Václava Havla.

Rodiče dostávají všechna periodika od známých a nechávají si je na památku. "Hrdá mamka je sbírá," prozradila Koukalová. Jednotlivé články o sobě ale nečetla. "Radši si přečtu články o jiných lidech," vysvětlila sedmadvacetiletá sportovkyně.

Všechny tři medaile přidala k cenným kovům ze šampionátu v Kontiolahti 2015 i k těm z olympijských her ze Soči. Stejně jako další trofeje je má ve svém jabloneckém bytě v patře pod rodiči. "Mamka tam chodí občas, když má pyšnou náladu, a smetáčkem to ometá, aby na tom nebyl prach," řekla Koukalová.

Doma po MS vařila, lyžovala, odpočívala

V Hochfilzenu a posléze doma odpočívala hlavně po psychické stránce, protože šampionát pro ni byl kvůli tlaku vyčerpávající. "Zařídila jsem si vše, co jsem potřebovala, i do vaření jsem se pouštěla," řekla. S manželem si zalyžovala také v Jizerských horách, což si pochvalovala. Jen nemohla nikde moc zastavit. "Protože se kolem mě hned tvořil hlouček lidí," řekla.

Mistrovství světa bylo jejím hlavním cílem sezony a zvládla ho výtečně. "I když ne tak dobře jako Laura (pětinásobná mistryně světa Dahlmeierová - pozn. red.), ale jsem spokojená," řekla Koukalová.

Motivace do zbytku zimy jí nechybí. "Musím říct, že tak nějak se těším. Hrozně moc. Říkám si, že si to teď užiju. Těším se na ostatní lidi z jiných států a že to bude třeba sranda, pohodová, uvolněná atmosféra závodů s radostí a se vším, co k tomu patří."

I přes dlouhý přesun vyhlížela se zájmem budoucí olympijské dějiště Pchjongčchang. "Nikdy jsem tam nebyla, ale je to zase nová zkušenost, takže se těším, že si to tam vyzkouším a budu se třeba i mentálně připravovat, co nás tam příští rok čeká," směřovala myšlenky už k olympijskému roku. "Pak přijdou Světové poháry v Kontiolahti a do Osla se těším úplně nejvíc. To je třešnička na dortu, tam to mám hrozně ráda. Takže to bude skvělý. Zase závody a něco se bude dít."

Jen nevidí reálně obhajobu velkého křišťálového glóbu. Útok na další prvenství v celkovém pořadí SP neměla v této sezoně ani v plánu, přesto je průběžně druhá a na vedoucí Dahlmeierovou ztrácí 46 bodů. "To už je velký náskok a asi by se muselo něco extra stát, třeba aby Laura vynechala nějaké závody, ale tomu nevěřím, protože ona jede letos hroznou ligu. Až je nedostižná," konstatovala Koukalová.