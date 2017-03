Biatlonisté v Koreji? Dál žijí v českém čase, chodí spát až ráno

Budou ponocovat do pěti ráno a vstávat ve dvě odpoledne. Snídat v místním čase oběda a obědvat v čase večeře… „Nemá smysl zkoušet něco jiného,“ tvrdí čeští biatlonisté. Včera dorazili do Pchjongčchangu, kde budou od zítřka bojovat v SP, ale i zkoušet tratě pro příští olympiádu. Fakt, že jsou tam jen na necelý týden, jim velí žít v daleké Koreji (+8 hodin) stále v českém čase.

Na hotel dorazili ve chvíli, kdy francouzští biatlonisté měli už po tréninku, a korejské znaky na všudypřítomných cedulích se ve tmě staly nečitelnými. Vybalili si, šli se najíst, ale i navzdory takřka 24hodinové únavné cestě se kousali do rtů, aby nešli spát.

Ideální cíl? Jako po maturitním plese. Vydržet do chvíle, kdy se za okny objeví první sluneční paprsky. „Zůstáváme v našem čase,“ vyhlásili čeští biatlonisté před SP v Pchjongčchangu, kde je v příštích dnech čekají závody na tratích, na nichž budou příští rok usilovat o olympijské medaile.

Je to zcela opačný extrém než vloni, kdy ve Skalistých horách v kanadském Canmore dávali pozor na medvědy a závodili, když jejich rodiny večeřely. Teď si musí místo minus osmihodinového posunu zvykat na korejský, plus osmihodinový. Správně by měli vstávat ve chvíli, kdy Češi mají půlnoc. Tím, že tam zůstávají pouhých pět dní, na tenhle režim najet nechtějí.

„Je to na opačnou stranu než vloni, tak uvidíme. Nicméně mám v plánu, že za těch pět dní si režim posouvat nebudu a zůstanu v evropském čase. Propočítal jsem to se starty, aby to vyšlo s jídlem, a radši přetrpím Koreu a pak budu za týden normálně ve svém režimu,“ podotkl Michal Krčmář.

Situace se navíc zvýraznila tím, že po Pchjongčchangu se SP stěhuje ne do ruské Ťumeně, jak se zprvu plánovalo (+4 hodiny – organizátoři se ho ale vzdali kvůli dopingovým skandálům v Rusku), nýbrž do finského Kontiolahti (+1 hodina proti Česku).

Radši vůbec nejel Moravec i trenér Rybář

Ne všichni byli ochotní tyto časové skoky podstoupit. Ondřej Moravec se kvůli obavám o zdraví („Třikrát jsem takhle vycestoval a třikrát lehl.“) cesty do Koreje zřekl. Raději tento týden pojede v Kontiolahti IBU Cup a pak si tam počká na závody SP. Neodcestovali ani Emil Hegle Svendsen, bratři Tarjei a Johannes Böové či nemocný Simon Schempp. Jiný režim má i český šéftrenér Ondřej Rybář, který zůstává doma a vyrazí až příští týden do Finska.

Jak ustát časové posuny, to je pro biatlonisty tématem i do příští sezony. „Stále přemýšlíme, jak to příští rok před OH uděláme. Řešení jsou různá a uvidíme, co vybereme. Necháme to ale na jaro,“ podotkl Rybář.

Inspirací mohou být i ostatní výběry, které do Pchjongčchangu vyrazily dříve. Němci se v čele s Franziskou Hildebrandovou fotili v pondělí před areálem s kafíčkem v ruce, Francouz Martin Fourcade zase sdílel snímky tratě a Kanaďanka Rosanna Crawfordová navštívila místní buddhistický chrám. A třeba i oni se budou držet nápadu žít ve středoevropském čase.

„Tím, že jsou večerní starty, je to rozumný nápad,“ přikývla Veronika Vítková. Souhlasil s ní i Jaroslav Soukup. „Recept je spát, co to půjde, a částečně zkusit žít v českém čase,“ usmál se náhradník za Ondřeje Moravce, který zde stejně jako Vítková nebo Michal Šlesingr závodil i na MS 2009. Naopak Gabrielu Koukalovou či Michala Krčmáře tu čeká premiéra.

„Těším se na to. Je to nové místo, nikdy jsem tu nebyl a láká mě poznat něco nového. Tím, že zde má být příští rok olympiáda, tak to člověk bude zkoumat a prohlížet si všechny úseky a zákonitosti tratě, aby byl pak připraven,“ dodal Krčmář.