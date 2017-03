Šlesingr o SP v Koreji: Diváků moc nebylo, všude jsou golfová hřiště

Co se vám tedy vybaví, když se řekne trať v Pchjongčchangu?

„Golf. Jednoznačně.“

Jak to?

„Všude kolem tam jsou golfová hřiště. Co jsme závodili, tak jsme i jezdili kolem nějaké jamky a hned vedle tratě je green. Když jsme i jeli z letiště na hotel, jeli jsme kolem samých čtyřúrovňových cvičných odpališť. Asi to tam jedou ve velkém. I u našeho hotelu byla menší sjezdovečka a další golfové hřiště. Kluci, co hrajou golf, tam chodili sbírat zapomenutý míčky v potůčkách a podobně.“

Vy golf ke všem adrenalinovým sportům také hrajete?

„Ne. Zkoušel jsem to, ale nehraju.“

Jak tedy byly náročné i samotné tratě?

„Už si to moc nepamatuju, ale úplně lehký určitě nebyly. Co se mi vybaví, byla těžká zatáčka při sjezdu na střelnici. Taková prudká pravá. A když byly blbé sněhové podmínky, spousta lidí tam padala. Jen těch diváků tam tehdy moc nebylo.“

Budete mít i nějaký recept na aklimatizaci a časový posun +8 hodin?

„Jsme tam jen týden, tak jaká vlastně aklimatizace? Budu se snažit neposouvat a zůstat na našem čase. Snad se dokážu trochu ždímnout a donutit se nepodléhat těm trendům, že ostatní budou spát večer. Já to do těch čtyř nebo pěti ráno vydržím.“

A spát do jedné…

„Ano, chci zůstat na lokálním evropském čase. Jedeme tam jen na pár dní a vracíme se zpátky do Finska, takže je nesmysl si zvykat na jejich čas a pak zase zpátky.“

Pauza po mistrovství světa vám pak prospěla?

„Psychicky trošku jo. Na druhou stranu se vrátíte, jste doma týden, potřebujete trochu trénovat, trochu odpočívat, trochu věnovat rodině, něco zařídit a je to rozlítaný. Nedá se říci, že si najednou odpočinete, než když jste na závodech. Tam si někdy odpočinete i víc, když máte jen závod a po něm nemusíte nic dělat.“

A vzhledem k tomu, že vás konec MS zastihl v dobré formě, věříte, že na to navážete?

Je otázka, co se mnou udělá dlouhá přesun. Je to dost velká šlupka na tělo, ale doufám, že to nějak ukočíruju a ta forma, co mi začala na konci MS přicházet, tak že ještě bude držet.“