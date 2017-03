Koukalová se vracela pro hůlku. Vrtalo jí hlavou, že jede v protisměru

Majitelka kompletní sady medailí z nedávného mistrovství světa Koukalová udělala dvě chyby na střelnici; poprvé minula poslední ranou v úvodní ležce. Při odjezdu ze střelnice ztratila navíc hůlku a vracela se zpátky. Podruhé chybovala třetím pokusem při první stojce. Po poslední zastávce na střelnici pokračovala jedenáctá, ale měla nejrychlejší běžecký čas ze všech a v posledním kole předjela tři soupeřky.

„Jsem ráda za umístění do desítky, je to super a možná víc než výsledek oceňuju, že jsem tady mohla závodit a trošku si to prohlídnout kvůli příštímu roku,“ řekla Koukalová Radiožurnálu.

Ke střelbě dodala: "Speciálně na první a třetí položku jsem se snažila dost soustředit a zdálo se, že to bylo kontraproduktivní, protože jsem udělala ty dvě chyby. Položky, který jsem tak nějak hodila za hlavu a střílela automaticky, tak vyšly. Jsem trochu zmatená a snad se příště líp sehraju."

Hůlku ztratila vlastním zaviněním. Špatně ji nacvakla do poutka na rukavici. "A jak jsem zabrala, tak mi sklouzla," popsala. Chtěla jet bez hůlky a vzít si od servismanů na trati rezervní. "Ale nikoho jsem daleko neviděla, tak jsem se vrátila. Na střelnici se ale nesmí jezdit v protisměru, tak mi to trochu vrtalo hlavou. Nevěděla jsem, jestli mě to nebude stát diskvalifikaci, ale vypadá to, že ne, tak jsem ráda," oddechla si.

„Dvě minuty (ztráty na vítěznou Dahlmeierovou) na dnešní závod je docela slušný, ale bohužel startovala až z jednadvacáté pozice. Myslím si ale, že osmé místo je povedený závod. Škoda těch dvou ran, ale tak to prostě je,“ hodnotil výkon Koukalové trenér Zdeněk Vítek.

Toho potěšil i výborný běžecký výkon české hvězdy. „Klobouk dolů. Na trati hlásila, že jí berou křeče do nohou. Takže jsem rád, že běžela takhle rychle,“ vyzdvihl kouč. Toho teď čeká těžké rozhodování, koho nominovat do nedělní ženské štafety.

„Budu z toho mít ještě hrozně zamotanou hlavu. Blíží se konec sezony, všichni už toho mají dost. Gabča na startu hlásila, že jí berou křeče do nohou, Verča (Vítková) se už před závodem necítila dobře a nedokončila. Budu si s nimi muset nejdřív promluvit a uvidím,“ hlásil Vítek v rozhovoru pro ČT.