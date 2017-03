Koukalová se bála, že zase nezvládla finiš: Holky mi řekly, že jsme třetí

Dvakrát byla během této zimy česká štafeta biatlonistek čtvrtá včetně šampionátu v Hochfilzenu. V neděli na olympijských tratích v korejském Pchjongčchangu to konečně vyšlo na medaili. I když finišmanka Gabriela Koukalová si myslela, že opět o bronz přišla.

„Je to skvělé zakončení. Myslela jsem si, že jsme zase čtvrté a zas jsem nedokázala tu koncovku podržet,“ vykládala Gabriela Koukalová Radiožurnála o dramatickém finiši. „Pak se na mě holky seběhly a řekly, že jsme třetí, tak to byla velká euforie,“ přiznala česká hvězda.

Celý závod byl z českého pohledu hodně divoký. Jessica Jislová předávala jako patnáctá se ztrátou 44 sekund na čelo, skvěle střílející Eva Puskarčíková vytáhla český tým na pátou příčku. Lucie Charvátová na třetím úseku však musela na trestné kolo a Koukalové předávala jako osmá.

Majitelka kompletní sady medailí z nedávného mistrovství světa po poslední střelbě ztrácela jen šest sekund na stříbro, které jí nakonec těsně uniklo.

"Bylo to hodně divoké," uvedl trenér Zdeněk Vítek pro Českou televizi. "Celý závod byl nahoru dolů i od ostatních týmů. Jessica neměla velký odstup, Eva nás vrátila do závodu a Gábina, i když se necítila úplně dobře, je silný závodník a dotáhla to tam, kam mohla. Pomohly i Francouzky, které daly dvě (trestná) kola," dodal.