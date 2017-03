Vyčerpaná Vítková. V Koreji jí selhalo tělo a musela do nemocnice

Vítková vyrazila na trať stíhacího závodu z 53. příčky po sprintu a po třech střelbách odstoupila. "Strašně špatně se mi dýchalo a poté, co mě odvedli do buňky, tak se to začalo ještě horšit. Brnělo mě celé tělo, celá jsem se třásla, tak jsem byla odvezena do nemocnice. Když mi dodali lehce kyslíku, bylo hned lépe. Krev byla také v pořádku, tak mě pustili zpět na hotel," napsala Vítková na svém facebookovém profilu.

Trojnásobná medailistka z mistrovství světa a olympiády ze smíšených štafet se necítila v budoucím dějišti olympiády dobře už po příletu. "Zřejmě jsem byla zničená po zdlouhavé cestě," zmínila třicetihodinový přesun z Evropy. "Výsledkem bylo 53. místo ve sprintu a nedokončená stíhačka, takže velké zklamáni," uvedla Vítková.

Vítězka jednoho individuálního závodu v SP, které se v této sezoně příliš nedaří, by už měla být v pořádku. "Jen jsem unavená. Spolu s týmem se přesunu do Kontiolahti a po konzultaci s naším lékařem snad budu v pátek plně připravena se postavit opět na start sprintu a vše bude veselejší," doufá osmadvacetiletá Vítková.