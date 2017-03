Koukalová už není v pohodě. U chyby se bála, že "zazbrklí", a minula

Vyčerpaná a bolavá dojížděla nejlepší česká biatlonistka Gabriela Koukalová do cíle sprintu v rámci Světového poháru ve finském Kontiolahti. Stejně jako vedoucí žena SP Laura Dahlmeierová jednou chybovala na střelnici, ale zatímco Němka si stejně dojela alespoň pro druhé místo, držitelka kompletní medailové sady z MS Koukalová skončila třináctá. „Už to není tak slavné,“ přiznala.

Svůj výkon Koukalová hodnotila jako průměrný. "Škoda té jedné netrefené vestoje, protože dneska se tam hodně nulovalo," řekla Radiožurnálu po závodě, který výrazně přiblížil Lauře Dahlmeierové celkový triumf ve Světovém poháru. Německé hvězdě světového šampionátu stačí v sobotní stíhačce získat o 10 bodů víc, než vybojuje Koukalová.

Ta si pohoršila hlavně kvůli jedné chybě na střelnici, ale i pomalejšímu běhu. Výstřel, který skončil mimo terč, prý moc odkládala. "Najela jsem tu ránu o hodně rychleji než ty předchozí, což mě trošku vyděsilo. Bála jsem se, že tam prostě 'zazbrklím' a že ji nedám. Tak jsem se prostě zastavila a radši ji odložila a vyjela trochu z rytmu. Je to škoda," popsala.

Jedna chyba byla příliš také vzhledem k její aktuální běžecké formě. "Už to není tak slavné, jako to bývalo pár týdnů zpátky," poznamenala Koukalová. Podepisuje se na ní únava z dlouhé sezony.

"Teď už to bolí hodně a asi to prostě už nestačí na ty top výsledky. Od mistrovství světa bych řekla, že je to závod od závodu jenom o vůli. Už to není taková ta pohoda, která tam byla." Koukalová měla jedenáctý běžecký čas, na nejrychlejší Dahlmeierovou na trati ztratila více než 27 sekund, v součtu bude vybíhat do sobotní stíhačky téměř 53 sekund za vítěznou Norkou Tiril Eckhoffovou, na Němku má manko téměř 38 vteřin.