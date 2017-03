Na dně se silami... Moje střelba? Je mi to moc líto, smutnila Koukalová

Už před sobotním startem bylo jasné, že na obhajobu vítězství ve Světovém poháru může trojnásobná medailistka z letošního mistrovství světa v Hochfilzenu zapomenout. Aby ještě zkomplikovala celkový triumf suverénní Němce Dahlmeierové, která v Kontiolahti dosáhla na své desáté letošní vítězství, musela by Koukalová skončit druhá.

"Teď už to bolí hodně a asi to prostě už nestačí na ty top výsledky. Od mistrovství světa bych řekla, že je to závod od závodu jenom o vůli. Už to není taková ta pohoda, která tam byla," říkala Koukalová už po pátečním sprintu.

Do sobotního stíhacího závodu však vstoupila sedmadvacetiletá biatlonistka skvěle. Po třetí střelbě se dostala až na výborné třetí místo, čtvrtá střelecká položka se jí však stala osudnou. Dvě chyby poslaly Koukalovou na konec první desítky a zajistily Lauře Dahlmeierové zisk velkého křišťálového glóbu.

"Trochu jsem se lekla, protože na druhou ránu začal foukat vítr. Ono mě to trochu rozhodilo z koncentrace, jednu jsem netrefila a potom, když jsem viděla, že oni už jsou o ránu dál, tak jsem se to snažila dohnat. Je mi to líto, bylo to dneska blízko, ale ono to tam bylo blízko pro spoustu závodnic," smutnila Koukalová.

"Ty dvě chybné rány byly hodně daleko. První šla mezi terče, druhá dolů... Na Gábinu to bylo opravdu hodně daleko. Bylo vidět, že toho měla plné zuby, ukázalo se to i v posledním kole," hodnotil snažení české hvězdy trenér Zdeněk Vítek pro Českou televizi.

Podle něj se únava na české biatlonistce projevila i v běhu. "Že toho má plné zuby, bylo vidět i v posledním kole při běhu. Normálně by i s těmi chybami ve střelbě byla schopná ztrátu na skupinku před ní stáhnout, ale už toho měla dost," dodal Vítek.

Ženy - stíhací závod (10 km):



1. Dahlmeierová (Něm.) 29:54,4 (1),

2. Dorinová Habertová (Fr.) -16,5 (2),

3. Vittozziová (It.) -19,9 (1),

4. Domračevová (Běl.) -21,9 (3),

. Fialková (SR) -23,9 (0),

6. Hauserová (Rak.) 27,8 (0),

7. Varvynecová (Ukr.) -32,6 (0),

8. Aymonierová -38,1 (2),

9. Chevalierová (obě Fr.) -39,0 (0),

10. Koukalová -44,8 (2), ...24. Vítková -1:54,6 (3), 34. Charvátová (všechny ČR) -2:23,4 (4).

Průběžné pořadí SP (po 23 z 26 závodů):



1. Dahlmeierová 1137,

2. Koukalová 970,

3. Mäkäräinenová (Fin.) 883,

4. Dorinová Habertová 797,

5. Wiererová (It.) 651,

6. Chevalierová 645,

...11. Puskarčíková (ČR) 492, 26. Vítková 275, 54. Charvátová 84, 89. Davidová (ČR) 13.