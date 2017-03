Globus jsem přál Gábině, Dahlmeierová si ho však zaslouží, říká kouč Vítek

Zde Gabriela Koukalová bojovala s Dahlmeierovou o první místo, ale dvěma chybami si tu naději vzala. Co se tam stalo?

„Ono už tam bylo znát, že toho měla dost. Ty rány byly dost daleko a už se nedokázala asi tolik soustředit. Škoda jich.“

Takže na ní bylo znovu jen znát, že ji síly už s koncem sezony opouští?

„To se stačí podívat na její lyžařský projev v posledním kole. Standardně by tu skupinku, kterou měla před sebou docukla a vidělo by se ve finiši, ale to se nekonalo. Není ale jediná, komu dochází síly. Můžeme být rádi za to, co ukázala v sezoně, co a uvidíme, jak se s tím popere v příští týden.“

Laura Dahlmeierová si na její úkor už i zajistila triumf v celkovém SP. Zaslouženě?

„Ona Laura teď předvádí velké výkony. Bere jedno pódium za druhým. Byť to Gábině přeju, to, co teď předvádí Laura, je fantazie. Je schopná si podržet jakoukoliv položku a koncentrovat se na nulu. Má velikou sílu, jak vnější, tak tu vnitřní a je to znát. Gábině to sice přeju daleko víc, ale ta Laura je teď lepší.“

Čím to, že dokázala v sezoně vše tak ustát?

„Je silná. Jak psychicky tak fyzicky dominuje. Jednoznačně. Neviděl jsem její tréninky, ale má asi dostatečně natrénováno a forma se jí drží doteď. Navíc si i věří na střelnici, a když už je nejhůř, tak se trefí a zase tam je. To ji musí ohromně posilovat, protože kdyby náhodou na tom nebyla dobře běžecky, tak se trefí a je zase tam.“

Obecně ale i v běhu má na čem stavět. Její styl je velmi dynamický a frekvenční, že?

„Ano, ten běh je založený na krátkém dynamickém odrazu. Žádné dlouhé tahání, nic velkého, je to koncentrované na krátký čas. Je to trochu klučičí styl, ale ne všichni to zvládnou tak jako Laura. V běhu to ale není, protože Gábina se s ní mohla v něm během MS nebo jiných závodech porovnat. Na to, že je ale za námi mraky závodů, tak má stále dost sil.“

Věříte tedy, že by souboje Koukalové a Dahlmeierové mohly pokračovat i příští rok? V olympijské sezoně?

„Bylo by to z našeho pohledu hezké, ale příští rok je daleko. To se může stát spousta věcí. Jak kdo natrénuje a těch lidí, kterých tam může být, je hodně. Bylo by fajn, kdyby to bylo zase mezi nimi dvěma, ale takhle daleko se to v tuhle chvíli predikovat nedá.“