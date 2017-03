Poslední sprint sezony ovládl Nor Bø. Moravec dojel sedmý

Ondřej Moravec skončil v závodu mužů sedmý za vítězným Norem Johannesem Thingnesem Bøem. Už jistý vítěz celkového hodnocení seriálu i disciplíny Francouz Martin Fourcade byl druhý.

Čeští reprezentanti budou mít v sobotní stíhačce stoprocentní účast. Vedle Moravce v něm bude startovat i Michal Šlesingr, který dnes na střelnici jednou minul a obsadil třinácté místo. Michal Krčmář doběhl s dvěma zásahy mimo terč osmadvacátý. Do elitní šedesátky se vešli i Jaroslav Soukup (52.) a Adam Václavík (56.).

SP v biatlonu v Oslu - sprint:

Muži (10 km):

1. J. T. Bö (Nor.) 24:53,3 (0 tr. okruhů), 2. M. Fourcade (Fr.) -13,6 (1), 3. Šipulin (Rus.) -21,3 (0), 4. Landertinger (Rak.) -21,5 (1), 5. Semenov (Ukr.) -24,4 (0), 6. T. Bö (Nor.) -28,4 (1), 7. Moravec (ČR) -29,1 (0), 8. Garaničev (Rus.) -30,2 (0), 9. Desthieux (Fr.) -34,9 (1), 10. Eberhard (Rak.) -43,2 (1), ...13. Šlesingr -57,8 (1), 28. Krčmář -1:17,8 (2), 52. Soukup -2:03,8 (1), 56. Václavík (všichni ČR) -2:19,2 (3).

Konečné pořadí sprintu (po 9 závodech): 1. M. Fourcade 484 b., 2. Eberhard 345, 3. Svendsen (Nor.) 276, 4. Peiffer (Něm.) 275, 5. J. T. Bö 269, 6. Šipulin 248, ...12. Moravec 202, 17. Šlesingr 155, 29. Krčmář 120, 54. Václavík 33, 63. Krupčík (ČR) 22, 64. Soukup 22.

Průběžné pořadí SP (po 24 z 26 závodů): 1. M. Fourcade 1282, 2. Šipulin 853, 3. J. T. Bö 760, 4. Peiffer 707, 5. Schempp (Něm.) 690, 6. Eberhard 684, ...12. Moravec 549, 18. Krčmář 438, 22. Šlesingr 377, 60. Soukup 52, 64. Krupčík 48, 66. Václavík 42.

Ženy (7,5 km):

1. Laukkanenová (Fin.) 20:33,5 (0), 2. Braisazová -7,9 (0), 3. Bescondová (obě Fr.) -23,1 (0), 4. Koukalová -37,4 (1), 5. Vítková (obě ČR) -41,4 (1), 6. Olsbuová (Nor.) -51,0 (1), 7. Dukleeová (USA) -56,7 (2), 8. Gregorinová (Slovin.) -56,9 (1), 9. Sanfilippová (It.) -58,2 (1), 10. Frolinová (Korea) -1:06,9 (1) a Runggaldierová (It.) -1:06,9 (0), ...32. Charvátová -1:58,2 (3), 62. Puskarčíková -2:47,8 (4), 96. Jislová (všechny ČR) -4:40,5 (6).

Konečné pořadí sprintu (po 9 závodech): 1. Koukalová 377, 2. Dahlmeierová (Něm.) 372, 3. Mäkäräinenová (Fin.) 337, 4. Dorinová Habertová (Fr.) 297, 5. Braisazová 281, 6. Eckhoffová (Nor.) 277, ...18. Puskarčíková 156, 28. Vítková 111, 52. Charvátová 41, 72. Davidová (ČR) 13.

Průběžné pořadí SP (po 24 z 26 závodů): 1. Dahlmeierová 1147, 2. Koukalová 1013, 3. Mäkäräinenová 897, 4. Dorinová Habertová 821, 5. Wiererová (It.) 673, 6. Chevalierová (Fr.) 645, ...11. Puskarčíková 492, 26. Vítková 315, 53. Charvátová 93, 91. Davidová 13.

Koukalová ztrácela před závodem na již jistou celkovou vítězku SP Dahlmeierovou v pořadí sprintu 28 bodů. Na Holmenkollenu česká reprezentantka v závodu jednou minula terč a za čtvrté místo získala 43 bodů. Němka udělala tři chyby, ve větru netrefila první tři rány vleže a obsadila až 31. místo se ziskem pouhých deseti bodů. Koukalová ji tak předstihla o pět bodů.

"Od začátku sezony jsem neviděla výsledkovou listinu. Body neřeším. Vyšlo to tak nějak samo. Žádné informace o tom, jak střílela Laura, jsem neměla," řekla Koukalová v České televizi. "Moje výkony v této sezoně nejsou tak vyrovnané jako z předchozí, ale aspoň ve sprintu to vyšlo, což je pozitivní," doplnila.

"Laura jezdila v sezoně famózně, tak jsme to neměli ani spočítané. Ale křišťálový glóbus je krásná perlička na závěr této sezony," řekl šéftrenér Ondřej Rybář. Malých glóbů za celkové prvenství v disciplíně SP má nyní Koukalová už pět.

Sprint v Oslu vyhrála překvapivě Finka Mari Laukkanenová před francouzským duem Justine Braisazová a Anais Bescondová. Pro nejlepší výsledek sezony si dojela díky pátému místu Veronika Vítková.

Do stíhacího závodu se s Koukalovou a Vítkovou dostala i Lucie Charvátová z 32. místa. Naopak o dvě příčky unikl postup Evě Puskarčíkové (62.) a neuspěla ani Jessica Jislová, která obsadila až 96. místo.

Mistryně světa ve sprintu z Hochfilzenu Koukalová střílela přesně vleže a vstoje chybovala třetí ranou. "Vleže mi mírně foukalo zprava, reagovala jsem a vyšlo to. Vstoje se mi zdály podmínky jednodušší než vleže, takže nevím, čím to bylo," řekla Koukalová.

Závod rozběhla pomaleji a snažila se v každém kole zrychlovat. "Je vidět, že přemíra snahy někdy škodí. Vyšla taktika pochodového cvičení v prvním kole. Říkala jsem si, že nevydržím jet celý závod, proto jsem první kolo vyšla a doufala, že ve finiši nějaké vteřiny najedu, a asi to byla dobrá taktika," řekla Koukalová, která měla šestý běžecký čas ze 103 startujících.

Vítková útočila na první individuální stupně vítězů po dvou letech, naposledy byla třetí v Oslu 2015 ve vytrvalostním závodu, ale minula poslední ranou. "Nula plus jedna na střelnici je výborná střelba, ale poslední rány se dávají. Chvilku jsem na ni čekala a bohužel minula. Zhoršily se povětrnostní podmínky, ale v hlavě," řekla Vítková.