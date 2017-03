Koukalová odmítla podat ruku šéfovi biatlonové unie: Vytřeštil na mě oči

Andersi Bessebergovi jste nepodala ruku, byl to úmysl?

"Rozhodně."

Šéf světového biatlonu je terčem kritiky kvůli řešení dopingových kauz spojených s ruskými reprezentanty. Udělala jste toto gesto kvůli těmto kontroverzím?

"Ano. Ten člověk už tam nemá dávno co dělat. Kdyby měl sebereflexi, tak už tam dávno není. Tomu už nejde o sportovce kolem, o naše práva, ani o to, abychom měli nejlepší podmínky, jde mu výhradně o sebe a to je všechno, co ho zajímá. S tím nemohu souhlasit. proto jsem mu tu ruku nepodala."

Reagoval na to zmateně?

"No, vytřeštil na mě oči, jestli si nedělám legraci a jestli to myslím vážně. Tak jsem se usmála a řekla mu I am sorry. Prostě vám ji nepodám."

Konečné pořadí sprintu Světového poháru (po 9 závodech) 1. Koukalová 377, 2. Dahlmeierová (Něm.) 372, 3. Mäkäräinenová (Fin.) 337, 4. Dorinová Habertová (Fr.) 297, 5. Braisazová 281, 6. Eckhoffová (Nor.) 277, ...18. Puskarčíková 156, 28. Vítková 111, 52. Charvátová 41, 72. Davidová 13

Pojďme k závodu. Je pro vás zisk malého křišťálového glóbu ze sprintu hodně nečekaný?

"Ano. Já vůbec nevěděla, že s někým o něj vůbec soupeřím. Když mi to řekli, že to takhle vyšlo, tak jsem si myslela, že si nejdřív dělají legraci. Ale takhle... Asi dobrý."

Takže ze sezony máte tři medaile z MS a globus ze Světového poháru, musíte být spokojená, že?

"Dopadlo to nejlíp, jak to dopadnout mohlo."

Jak po takovém závodě vidíte i šance na další malé glóby? Ze stíhačky nebo masáku?

„Já moc na ty výsledky nemyslím. Opravdu, spíše už se těším, až to skončí. Ta sezona je tak dlouhá. Jindy, když máme po vrcholu sezony jeden SP, tak je tam to nadšení a člověk ví, že tři závody a je po sezoně. Ale tady nastartovat hlavu do posledních devíti závodů je už hrozně moc.“