Takové výsledky už jsem dlouho neměl, těšilo Moravce po sedmém místě

Takže ze sedmého místa panuje spokojenost?

„Po střelecké stránce rozhodně. Měl jsem asi i kliku, na tom ležáku byl nějaký kalibr a ta rána tam padala pomalu. Se sedmým místem jsem ale spokojený. Když jsem sice vyjížděl, říkal jsem si: Ajaj, to není úplně dobrý, ale ve finále to bylo nějakých třicet sekund od Fourcada, což není špatné. Ty pocity byly horší, ale sedmé místo je super.“

Navíc jste zastřílel znovu čistě, musel jste se i vypořádávat s nepříjemným větrem?

„Musím říct, že jsem měl dobré podmínky. Daleko horší byl nástřel, kde jsme se s tím prali. Ale ve finále to nedělalo nic moc. Měl jsem štěstí, že to bylo v pohodě a naopak by mě mrzelo, kdybych to nezvládl. Bylo nasnadě to využít.“

Co tedy říkáte na tu super formu, která se vás dále drží?

„Jo to je super. Ty výsledky od MS plus IBU Cup, to jsem neměl už takové tři roky. A asi kdybych se podíval do archivu, tak takhle stabilní nenajdu vůbec. Cítím se dobře a klape to parádně.“

Takže ve chvíli, kdy se všichni těší na konec sezony, vy ne?

„Letos ne. Tím, že jsem nejel do Koreje, jsem se prostě dostal do psychické pohody a takové to očekávání konce je 85% spojené s psychickou stránkou. Když je však člověk schopný s tím bojovat a já jsem na tom teď dobře, je to jednodušší. Síly sice ubývají, ale tou hlavou jsem schopen to tělo nabít o 50 procent víc, než je jeho skutečná rezerva.“

Co si tedy slibujete od sobotního stíhacího závodu?

„Myslím, že to bude zase pěkný závod jako v Kontiolahti. Uvidíme, co nám se tedy stane na střelnici a jaká bude trať střelnice, trať. To počasí a nasolení, nám dost pomohlo, protože kdyby tu bylo, co předevčírem, tak bychom tu zahynuli. Snad tedy zbudou nějaké síly. Rozhodovat se ale bude na střelnici, jako vždy.“