Dahlmeierová o velkém kolapsu, který pomohl Koukalové: Život jde dál

V téhle sezoně dosud neznala, co je to špatná chvilka. Co je to zaváhání. Jenže nakonec i ona ukázala, že je jen člověk. A z jinak poklidného konce sezony v norském Oslu udělala Laura Dahlmeierová drama.

Kolapsem na střelnici, kdy při včerejším sprintu minula hned první tři rány, po jednatřicátém místě ztratila osmadvacetibodový náskok v čele disciplíny sprintů a darovala Gabriele Koukalové malý křišťálový globus, si rovněž dost zkomplikovala i dnešní boj o malý globus za stíhací závody.

„Život jde dál. Stále je to pekelně skvělá sezona,“ vyprávěla proto po závodě stanici ARD. „Byla jsem v této sezoně vždy vepředu a neměla žádný špatný závod. Tak se to přihodilo tady,“ litovala.

Šlo přitom o skutečně nečekaný kolaps. V sezoně zatím byla nejhůř sedmá, nicméně nyní v Oslu, kde vloni brala pět medailí z MS, se odstřelila právě hned na první položce.

„Ty rány letěly třikrát na stejné místo, to se prostě nesmí stávat. Cvakla jsem si totiž proti větru, ale ve špatném směru. V sobotní stíhačce si na to dám jistě pozor,“ slíbila.

Navíc po řádění v Pchjongčchangu nebo Kontiolahti ztrácela i na trati. Zatímco Norka Tiril Eckhoffová skončila se třemi chybami dvanáctá, Dahlmeierová se svým 16. běžeckým časem nevešla v cíli ani do konečné elitní třicítky… a skončila příčku před Lucií Charvátovou.

„Zřejmě jsem zvolila i špatný typ lyží a také už se na mě začala projevovat únava,“ vysvětlila 23letá Němka. Do dnešního stíhacího závodu tak vyrazí se ztrátou minuty a padesáti pěti vteřin za Mari Laukkanenovou… ale hlavně až o 78 vteřin později za Gabrielou Koukalovou.

Češka na ní v hodnocení disciplíny sice na ní ztrácí výrazných 43 bodů, ale kdo ví, co se může stát tentokrát. Stíhací závod žen začíná od 12.45.