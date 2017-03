Skvělá Koukalová má stříbro, glóbus za stíhačku si Dahlmeierová pohlídala

Po pátečním sprintu Koukalová s nadsázkou říkala, že už nemá síly a snad ani nechce ve stíhačce startovat. Dnes měla celkově výrazně lepší pocit. "Jsem ráda, že to dneska tak nebolelo a cítila jsem se o třídu líp na lyžích. Na střelbu jsem přijela v pravý čas, podmínky byly fajn, tím pádem to šlo střílet takhle čistě a pak se jede jedna radost," řekla České televizi.

Po poslední zastávce na střelnici vyjížděla o 12,8 vteřiny za Finkou, ale v závěrečném kole už soupeřku nedostihla. Třetí místo obsadila Francouzka Justine Braisazová. Veronika Vítková jela tři trestná kola a skončila desátá, Lucie Charvátová minula pět terčů a obsadila 33. místo.

Po prvních pěti trefách jela Koukalová stíhačku s Braisazovou na druhém a třetím místě za Laukkanenovou. Češka vyčistila také druhou položku vleže a na druhém místě se osamostatnila. Na Finku v polovině závodu ztrácela přes půl minuty.

I první stojku zvládla Koukalová čistě, i když pátou ránu odložila a chvilku na ni čekala, ale trefila. Dokonalou střelbu, což ve stíhačce dokázaly jen dvě závodnice, stvrdila v závěrečné stojce a jela necelých 13 vteřin za Laukkanenovou.

Sedm set metrů před cílem se sice přiblížila za Finku na 10,6 sekundy a snažila se dál, ale soupeřku už nedostihla. Ve stíhačce letos Koukalová dojela na druhém místě už potřetí. "Trošku to nechápu, protože na střelbě si nedávám zdaleka tak záležet jako předchozí dvě kola svěťáku. Najednou to jde, tak bych docela ráda věděla, jak je to možné," dodala česká hvězda s úsměvem.

Celkovou vítězkou hodnocení stíhačky se stala Němka Laura Dahlmeierová. Již jistá vítězka SP si malý glóbus pohlídala devátým místem.

Koukalová se v pátek radovala ze zisku malého křišťálového glóbu za vítězství v hodnocení sprintu SP. V neděli ještě může zabojovat o další malý glóbus, a to za závody s hromadným startem. V nich na Dahlmeierovou ztrácí 11 bodů.

SP v biatlonu v Oslu - stíhací závody:

Ženy (10 km):

1. Laukkanenová (Fin.) 29:33,3 (1 trest. okruh),

2. Koukalová (ČR) -26,5 (0),

3. Braisazová (Fr.) -1:01,4 (4),

4. Gregorinová (Slovin.) -1:08,2 (1),

5. Hauserová (Rak.) -1:12,5 (0),

6. Olsbuová (Nor.) -1:15,9 (3),

7. Mäkäräinenová (Fin.) -1:51,2 (2),

8. Wiererová (It.) -1:51,2 (2),

9. Dahlmeierová (Něm.) -1:53,8 (2),

10. Vítková -1:55,7 (3),

...33. Charvátová (obě ČR) -3:40,5 (5).

Konečné pořadí stíhacích závodů (po 9 závodech):

1. Dahlmeierová 405, 2. Koukalová 384, 3. Mäkäräinenová 368, 4. Dorinová Habertová (Fr.) 346, 5. Wiererová 286, 6. Braisazová 250, ...21. Puskarčíková 152, 22. Vítková 151, 45. Charvátová 51.

Průběžné pořadí SP (po 25 z 26 závodů):

1. Dahlmeierová 1179, 2. Koukalová 1052, 3. Mäkäräinenová 933, 4. Dorinová Habertová 848, 5. Wiererová 703, 6. Braisazová 677, ...13. Puskarčíková 492, 25. Vítková 346, 53. Charvátová 101, 92. Davidová 13.

15:00 muži (12,5 km).