Koukalová řešila nepodání ruky před hotelem. Stojím si za tím, vzkázala

Při závěrečném podniku Světového poháru se Koukalová opět dostala do vynikající pohody. Nejdřív si v pátek vyjela malý křišťálový glóbus za sprint, v sobotu navázala druhým místem ve stíhačce. „Nepřemýšlela jsem tak nad umístěním, jen jsem se snažila koncentrovat na střelbu a běh. Byla to dobrá volba,“ uznala v cíli.

Pochvalovala si také, jak dobře měla připravené lyže, což se na trati hodně rychle projevilo. „Pár lidí mě dokonce prosilo, abych od toho startu jela rychleji, aby to alespoň vypadalo. Tak jsem je vzala za slovo,“ rozesmála se. „Ba ne, cítila jsem se na lyžích skutečně lépe, což je fajn, když vidíte, že prvních sto metrů ujedete bez obtíží a věříte, že vydržíte až do konce.“

Velký ohlas přineslo její gesto z vyhlašování pátečního závodu, když odmítla podat ruku prezidentovi Mezinárodní biatlonové unie IBU Andersi Bessebergovi. Ještě ten samý den se setkali před hotelem a vrcholný funkcionář, který je kritizovaný za své postoje v řešení dopingových kauz, si s Koukalovou snažil celou situaci vysvětlit.

A výsledek? Koukalová by nic neměnila. „Myslím, že je to člověk, který kdyby byl soudný, tak tam už dávno nemá co dělat,“ zopakovala své názory. „Stojím si zatím, co jsem udělala. Spousta lidí mi to třeba bude mít za zlé, ale já to nedělám pro lidi, dělám to kvůli tomu, že si myslím, že když je člověk na takové pozici, tak by měl jít příkladem a zastupovat práva závodníků,“ vyjádřila se jednoznačně o Bessebergovi.