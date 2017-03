V Oslu vládl přes problémy lídr Fourcade. Šlesingr dojel šestý

Suverén Martin Fourcade vyhrál na závěr sezony závod s hromadným startem a získal malý glóbus za hodnocení disciplíny. Francouzský král Světového poháru přitom měl problém s náboji, které zapomněl doplnit, a řešil to až během závodu. Dva Češi se vešli v Oslu do desítky - Michal Šlesingr byl šestý a Michal Krčmář devátý. Z českých reprezentantů se nedařilo pouze Ondřeji Moravcovi, který musel jet čtyři trestná kola a v konkurenci třiceti závodníků obsadil 24. místo.

Fourcade si po nástřelu nedoplnil zásobník novými náboji a svoji nepozornost zjistil až v momentu, kdy si lehl při první střelbě na podložku. Trenér mu hodil náhradní zásobník a rozhodčí pak řešili, jestli Francouz neporušil pravidla.

"Pravidla nic takového nezakazují. Může se hodit i hůl, jen se nesmí nikdo ohrozit, k čemuž nedošlo, a jury by měla říct, že se nic nestalo," vysvětlil trenér českých mužů Michael Málek v České televizi. A rozhodčí v tom duchu i rozhodli.

Zbylé náboje si Francouz doplnil při druhé položce vleže a problém ho ani trochu nerozhodil. V závodu trefil všech dvacet terčů a jasně vyhrál. Získal díky tomu malou křišťálovou trofej před Němcem Simonem Schemppem.

Po protestech německé strany rozhodčí po závodu opakovaně řešili, zda bylo vše podle pravidel, ale Francouz nakonec na nejvyšší stupínek vystoupil.

Šlesingr se držel po celý závod v popředí a útočil na stupně vítězů. Netrefil ale poslední terč a o medaili přišel. "Střílel v tempu, ale poslední pozdržel a byla hodně daleko, asi pět centimetrů. Psychika poslední rány rozhoduje," řekl Málek.

"Věděl jsem, o co jedu, a oprostit se od toho není úplně snadné. Snažil jsem se to hlídat, ale poslední ránu jsem bohužel zmastil. To je na pár facek," řekl Šlesingr. "Do poslední rány to byl poměrně fajn závod a pak to byl boj na trati."

Po čisté poslední položce jel chvilku čtvrtý Krčmář, ale v závěru se ve skupině šesti biatlonistů propadl na deváté místo. "Byl to krásný závod, užil jsem si ho. Zkusil jsem bojovat o čtvrté místo, ale v konci už jsem na to neměl," řekl.

V konečném pořadí SP skončil z Čechů nejlépe dvanáctý Moravec, Krčmář byl o pět míst za ním a Šlesingr obsadil 22. místo.

Závěrečné závody SP v biatlonu v Oslu:

Muži - závod s hromadným startem (15 km):

1. M. Fourcade (Fr.) 37:32,24 (0), 2. Rastorgujevs (Lot.) -17,4 (2), 3. Eder (Rak.) -32,4 (1), 4. Svendsen (Nor.) -42,2 (2), 5. Peiffer (Něm.) -42,5 (2), 6. Šlesingr (ČR) -42,9 (1), 7. Beatrix (Fr.) -44,3 (1), 8. Garaničev (Rus.) -45,6 (3), 9. Krčmář (ČR) -46,7 (1), 10. Babikov (Rus.) -51,9 (1), ...24. Moravec (ČR) -2:23,2 (4).

Konečné pořadí závodů s hromadným startem (po 5 závodech):

1. M. Fourcade 248, 2. Schempp (Něm.) 231, 3. Šipulin (Rus.) 177, 4. Beatrix 168, 5. Lesser (Něm.) 165, 6. J. T. Bö (Nor.) 150, ...13. Moravec 126, 15. Krčmář 110, 23. Šlesingr 86, 43. Soukup (ČR) 8.

Konečné pořadí SP (po 26 závodech):

1. M. Fourcade 1322, 2. Šipulin 918, 3. J. T. Bö 812, 4. Peiffer 746, 5. Schempp 741, 6. Eberhard (Rak.) 732, ...12. Moravec 597, 17. Krčmář 498, 22. Šlesingr 422, 63. Soukup 52, 66. Krupčík 48, 68. Václavík (oba ČR) 42.

Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km):

1. Eckhoffová (Nor.) 34:23,1 (1 trest. okruh), 2. Koukalová (ČR) -22,6 (1), 3. Mäkäräinenová (Fin.) -34,5 (2), 4. Vítková (ČR) -36,1 (2), 5. Hildebrandová (Něm.) -39,0 (1), 6. Laukkanenová (Fin.) -40,0 (2), 7. Bescondová (Fr.) -43,4 (3), 8. Domračevová (Běl.) -48,5 (2), 9. Dahlmeierová (Něm.) -54,2 (3), 10. Džimová (Ukr.) -57,9 (1), ...25. Puskarčíková (ČR) -2:25,8 (2).

Konečné pořadí závodů s hromadným startem (po 5 závodech):

1. Koukalová 265 b., 2. Dahlmeierová 254, 3. Mäkäräinenová 207, 4. Džimová 162, 5. Wiererová (It.) 156, 6. Dorinová Habertová (Fr.) 147, ...10. Puskarčíková 124, 20. Vítková 95.

Konečné pořadí SP (po 26 závodech):

1. Dahlmeierová 1211, 2. Koukalová 1089, 3. Mäkäräinenová 971, 4. Dorinová Habertová 856, 5. Wiererová 719, 6. Braisazová (Fr.) 706, ...13. Puskarčíková 504, 25. Vítková 389, 53. Charvátová 101, 92. Davidová (všechny ČR) 13.