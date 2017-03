Tečky Koukalové za sezonou: Glóby, gesto vzdoru i možné odložení konce

Byla na pokraji sil, uvažovala, že do některých závodů finiše biatlonového SP v Oslu už ani nenastoupí… Nakonec ale Gabriela Koukalová prožila malou severskou pohádku, ze které na závěr fantastické sezony ještě vydolovala dvě stříbra a dva malé křišťálové glóby. „Mám úplně zimomriavky, jak říká máma,“ usmívala se česká biatlonová hvězda, která při prodlouženém víkendu předvedla i ojedinělé gesto vzdoru - to když nepodala ruku šéfovi Mezinárodní biatlonové unie. A po křišťálové tečce navíc připustila, že možná přehodnotí své rozhodnutí ukončit po olympiádě v Koreji příští rok kariéru. Projděte si NEJ momenty a vyjádření Koukalové z posledních závodů sezony.

„Byla jsem v této sezoně vždy vepředu a neměla žádný špatný závod. Tak se to přihodilo tady,“ litovala Dahlmeierová , ale z jednoho neúspěchu si nedělala velkou hlavu. „Život jde dál. Stále je to pekelně skvělá sezona,“ vyprávěla proto po závodě stanici ARD.

„Já vůbec nevěděla, že s někým o něj vůbec soupeřím. Když mi to řekli, že to takhle vyšlo, tak jsem si myslela, že si nejdřív dělají legraci. Ale takhle... Asi dobrý,“ usmívala se pak Koukalová v rozhovoru s novináři.

Nepodaná ruka

Česká biatlonistka Gabriela Koukalová odmítla podat ruku Andersi Bessebergovi, šéfovi mezinárodní biatlonové unie • Foto Repro ČT

Tohle se jen tak nestává a jen to ukazuje, jak velkou osobností nejen českého sportu se Gabriela Koukalová stala. Při vyhlašování vítězek totiž odmítla podat ruku prezidentovi Mezinárodní biatlonové unie Andersi Bessebergovi, který se nedokázal pořádně vypořádat s ruskou dopingovou kauzou.

„Ten člověk už tam nemá dávno co dělat. Kdyby měl sebereflexi, tak už tam dávno není. Tomu už nejde o sportovce kolem, o naše práva, ani o to, abychom měli nejlepší podmínky, jde mu výhradně o sebe a to je všechno, co ho zajímá. S tím nemohu souhlasit. Proto jsem mu tu ruku nepodala,“ vysvětlila svůj hrdý postoj Koukalová bezprostředně poté.

„Pro mě jsou nejdůležitější úplně jiné věci, co jdou daleko víc do hloubky člověka, než nějaké závodění. Férový člověk pro mě znamená daleko víc úspěšný. Věřím, že to je to, co by mělo patřit ke každému člověku. Žijeme totiž v divné době, která hatí veškeré naděje na nějakou čistotu a je málo lidí, kteří mají koule žít v takové době se vším všudy, čistě a férově,“ dodala pak ještě při ohlédnutí za finále SP v Oslu.

